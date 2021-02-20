Егор Дружинин раскрыл тайну исчезновения своих волос

Дружинин не скрывает, что те времена были для него очень трудными, но он не оставил заветную мечту стать хореографом. “Чем я только ни занимался, где я только не работал — лишь бы сводить концы с концами. Мне надо было хотя бы семестр отучиться платно, но этих денег как раз не было. Я потерял волосы в результате стресса — поменялось питание, жизнь… Больше скажу: в какой-то мере питания не было”, — признался 48-летний Егор на передаче “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым на канале “Россия 1”.