Эффективные советы по улучшению сексуального здоровья

-терапевт Эмили Джейми. И это действительно так. Ведь если ты не знаешь, в чем может заключаться проблема, ты никак не сможешь ее решить. До сих пор некоторые люди испытывают стыд, когда говорят о сексе (причем, даже не о своем). Это может быть связано с табуированностью темы в детстве или травматичным опытом в юности. Да и школьное образование сегодня в этом вопросе не особо помогает. Поэтому, чтобы научиться контактировать с партнером, не стесняться мастурбации и вообще говорить на тему секса, нужно заниматься своим половым просвещением. И это не просто можно, но и нужно делать во взрослом возрасте тоже. Все-таки общество и технологии не стоят на месте. И в вопросах секса в том числе. Так, вы можете найти полезную информацию в научно-популярных и психологических книгах. Или, например, обратиться с вопросом к секс-эксперту.

Важно понимать, что сексуальное здоровье — это не только про отсутствие болезней. Это ваше состояние на эмоциональном, физическом и социальном уровне. То есть, то, как вы чувствуете себя в сексуальных отношениях с партнером (и самой собой). Так, некоторые сексологи считают, что пандемия могла нанести ущерб не только экономике и экологии, но и нашей половой жизни. Мы знаем, как все исправить!





Теория — это хорошо, но для улучшения своего сексуального здоровья придется посвятить время и практическим занятиям. А именно, разобраться в том, что вам на самом деле нравится. Потому что иначе вы не сможете донести эту информацию до своего партнера. А коммуникация в сексе — это очень важно. Постарайтесь изучить свое тело при помощи прикосновений. Узнайте, как и где вам приятно. Кроме этого, Джейми советует развивать позитивное отношение к телу. Потому что это прямым образом влияет на то, как много удовольствия вы получаете.





Как мы уже отметили, коммуникация в сексе играет далеко не последнюю роль. Поэтому вам также нужно научиться общаться со своим сексуальным партнерам (или партнерами). Да, иногда какие-то действия между людьми происходят сами собой и всех это устраивает. Но не все, например, что нравилось вашему прошлому партнеру, может работать в новых отношениях. Поэтому и важно уметь проговаривать желания, табу и выстраивать границы. Причем желательно еще до того, как начнется ваша интимная жизнь. Хотя разговоры в моменте тоже помогают. Главное, чтобы обоим партнерам в итоге было комфортно.





И относитесь к переменам с пониманием. Ведь как и в других сферах жизни, ваша потребность в сексе тоже может поменяться. И это нормально. Будьте готовы к тому, что интимная жизнь в медовый месяц и после 5 лет брака, скорее всего, будет отличаться. А еще, у вас могут появиться новые желания или предпочтения. И у вашего партнера, кстати, тоже. Здесь самое главное все проговаривать. И стремиться найти такой выход, который будет устраивать вас обоих.





Если у вас с партнером возникла какая-то проблема, которую вы решить не в состоянии, не постыдитесь обратиться за профессиональной помощью. Ведь чем дольше вы откладываете, тем сложнее потом будет найти правильное решение. Джейми советует также посещать специалиста вместе со своим партнерам. Потому что даже если с проблемой борется только один человек, это не значит, что второму не нужна помощь.