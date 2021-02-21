ФОТО | Москва проводила Андрея Мягкова в последний путь

Мягков был большим театральным артистом, но всенародная любовь к нему пришла благодаря фильмам Эльдара Рязанова: “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Служебный роман”, “Гараж”, “Жестокий романс”. Что поделаешь: кино — это массовое зрелище. “Досадно, что творчество Андрея Васильевича сводят в основном к рязановским фильмам, — посетовал худрук МХТ им.Чехова Сергей Женовач. — В то время как Мягков был из поколения больших артистов. Он истинный воспитанник школы-студии МХАТ. Он учился у Зинаиды Соколовой, младшей сестры Станиславского. Нам трудно пока осознать эту потерю. Он хотел вернуться в театр, но здоровье не позволило…”.

Поклонники Андрея Мягкова пришли к театру заблаговременно и выстроились в очередь в Камергерском переулке. В 10.00 утра двери театра открылись и зрительный зал постепенно заполнился. Гроб с телом народного артиста, как и положено, был установлен на сцене в окружении цветов и венков. В зале играла тихая музыка. На экране сменялись черно-белые фотопортреты Андрея Васильевича из спектаклей, со сбора труппы, из фильмов с его участием.

В “Современнике”, куда он пришел вместе с женой Анастасией Вознесенской (ее пригласил в театр Олег Ефремова), Мягков сразу стал вровень с лучшими артистами этого театра, такими как Олег Табаков. Глядя на Мягкова, учились другие артисты, к его мнению прислушивались.

Гражданскую панихиду вел Игорь Золотовицкий. Многие, выходившие к микрофону, вспоминали, что Мягков был очень глубоким, серьезным человеком, не допускающей в свой мир посторонних. И еще невероятно интеллектуальным актером, с потрясающим чувством юмора. Он был очень требователен к себе. Никогда не высказывал претензий своим партнерам, не считал себя вправе их учить. Он не был компанейским или простым в общении. Но зато на сцене был легким, обаятельным, энергичным. Ах, как он играл!

Плохое самочувствие не позволило прийти на прощание и актрисе Анастасии Вознесенской, вдове Андрея Мягкова, его любимой Асе, с которой он прожил 57 лет, и которая была рядом до последнего его вздоха. Мягков умер у жены на руках от сердечного приступа.

Евгений Киндинов, который не только играл с Мягковым на сцене, но долгое время с ним дружил, вспомнил: “В одном из последних его спектаклей “Новый американец” Андрей играл нетрезвого хулигана. Это была комичная роль. Он играл с весёлыми глазами, хотя в то время у него был тяжелый период, связанный с болезнью жены Аси Вознесенской. Но он не жаловался, не сдавался, нёс этот груз. Он был очень искренним, соучастливым человеком. Я до сих пор помню, как он радовался, когда у меня родилась дочка ”.

Режиссер Виктор Рыжаков (он сейчас руководит “Современником”) назвал Андрея Мягкова — человеком-тайной, который замечательно легко играл очень сложные роли: “Я всегда ощущал его молчаливое рукопожатие после премьеры. Его глаза выражали больше, чем можно было сказать словами. А какая неизбывная боль в них была… Андрей Васильевич больше 40 лет не работал в “Современнике”, но его присутствие до сих пор ощущается в нашем театре”.