ФОТО | Обнажив грудь, Рианна оскорбила индусов(1)
Подписчики из Индии не оценили вкус Ри и обвинили ее в оскорблении их религии и в культурной апроприации. Особенно странно подвеска Рианны выглядела в свете последних событий: недавно певица выразила свою поддержку индийским фермерам, которые несколько месяцев протестуют из-за новых законов в области сельского хозяйства. Такую же позицию заняла эко-активистка Грета Тунберг, но многие индийцы восприняли высказывания звезд как вмешательство в политику страны и призыв к мятежу. В Дели люди, недовольные поведением фермеров и реакцией знаменитостей, собрались на площади и сожгли фотографии Рианны и Греты.
“Рианна, индийское божество — это не мода, не тренд. Дело в уважении к индийским сообществам”, “Прекрати носить наших БОГОВ на таких фотографиях. Это ужасное неуважение”, “Недавно она извинялась перед мусульманами, а сейчас делает то же с индусами. Удали это, это неуважительно по отношению к нам. Тебе нельзя так сексуализировать мою религию” — “огребла” певица.
Ну а поклонники, не отягощенные индуизмом, рассыпались в комплиментах: "Вау, секси!", "С днем рождения, королева!". Хотя и просто композиция некоторых смутила: "О нет, только не сиськи".