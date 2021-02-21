ФОТО | Обнажив грудь, Рианна оскорбила индусов

Подписчики из Индии не оценили вкус Ри и обвинили ее в оскорблении их религии и в культурной апроприации. Особенно странно подвеска Рианны выглядела в свете последних событий: недавно певица выразила свою поддержку индийским фермерам, которые несколько месяцев протестуют из-за новых законов в области сельского хозяйства. Такую же позицию заняла эко-активистка Грета Тунберг, но многие индийцы восприняли высказывания звезд как вмешательство в политику страны и призыв к мятежу. В Дели люди, недовольные поведением фермеров и реакцией знаменитостей, собрались на площади и сожгли фотографии Рианны и Греты.