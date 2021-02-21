Шоу-бизнес
21.02.2021, 11:00

ФОТО | Обнажив грудь, Рианна оскорбила индусов

 (1)
screenshot - youtube
На днях, когда Рианна выложила откровенное фото топлес, она явно предполагала, что снимок привлечет много внимания, но вряд ли догадывалась о главной причине. Ее поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий, — поясняет Super.

Подписчики из Индии не оценили вкус Ри и обвинили ее в оскорблении их религии и в культурной апроприации. Особенно странно подвеска Рианны выглядела в свете последних событий: недавно певица выразила свою поддержку индийским фермерам, которые несколько месяцев протестуют из-за новых законов в области сельского хозяйства. Такую же позицию заняла эко-активистка Грета Тунберг, но многие индийцы восприняли высказывания звезд как вмешательство в политику страны и призыв к мятежу. В Дели люди, недовольные поведением фермеров и реакцией знаменитостей, собрались на площади и сожгли фотографии Рианны и Греты.

“Рианна, индийское божество — это не мода, не тренд. Дело в уважении к индийским сообществам”, “Прекрати носить наших БОГОВ на таких фотографиях. Это ужасное неуважение”, “Недавно она извинялась перед мусульманами, а сейчас делает то же с индусами. Удали это, это неуважительно по отношению к нам. Тебе нельзя так сексуализировать мою религию” — “огребла” певица.

Ну а поклонники, не отягощенные индуизмом, рассыпались в комплиментах: "Вау, секси!", "С днем рождения, королева!". Хотя и просто композиция некоторых смутила: "О нет, только не сиськи".

Оставить комментарий Читать комментарии (1)