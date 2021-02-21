“Ты скоро умрешь”: Билли Айлиш обеспокоена приходящими ей угрозами

В своем иске Айлиш утверждает, что ее сталкер обосновался рядом со школой, которая находится через дорогу от ее дома, и живет там с прошлого лета. Мужчина регулярно присылает ей письма с угрозами и обещаниями, что она скоро умрет, а также следит за выходами из ее жилища. Когда он видит Билли, он что-то выкрикивает или делает знаки руками (например, проводит пальцем поперек горла). Айлиш сообщила, что беспокоится за свою жизнь и за безопасность своей семьи.

“Ты не получишь того, чего хочешь, если твое желание — не смерть за меня. У тебя есть вопросы? Посмотри, что случится со временем. Ты прочтешь это письмо. Ты узнаешь, что скоро воды расступятся — и ты можешь умереть. Ты поймешь, кто был в твоей голове. Ты поймешь, откуда ты появилась и почему в детстве была религиозной. Ты узнаешь, кто я. Ты умрешь. За что ты умираешь?”; “Ты должна дать мне кров, и тогда я защищу тебя от ада. Грядут землетрясения, и ты умрешь, если этого не сделаешь”; “Хочу, чтобы ты знала: если ты не воспримешь это всерьез, ты умрешь” — вот только некоторые примеры пугающих посланий.