ВИДЕО | “Капризуля”: в барнаульском зоопарке живет “поющий” тигренок

Подписчики поинтересовались в комментариях, почему тигр “заплакал”. Администрация зоопарка ответила, что животное издает такие звуки с рождения. “Таким образом привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто”, — уточнили работники.