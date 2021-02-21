Тяжелая неделя Инстасамки: от “нищих уродов” до лица в зеленке
О том, как звезды могут вспылить, мы наслышаны. Тяжелые репетиции, изматывающие гастроли, бессонные ночи кого угодно выведут из равновесия. Под горячую руку попадают те, кто меньше всего виноват, но оказался ближе. Такая ситуация произошла недавно в эфире популярного российского блогера Инстасамки, подписчики которой уверены: девушка проявила эгоизм, когда крайне агрессивно высказалась по поводу опоздания своих визажистов. Только вот сама инстадива считает, что делает все правильно, и правила морали на ее стороне.
Дарья Зотеева — так на самом деле зовут девушку — посчитала личным оскорблением тот факт, что мастера по макияжу прибыли в ее квартиру позже назначенного времени. 20-летняя блогерша унизила визажистов за этот проступок, снабжая речь нецензурной бранью, и выбросила за дверь кисти, чемоданчики с косметикой и куртки приглашенных гримеров — все действо сопровождалось отборным матом.
Но после этого Дарья не посчитала инцидент исчерпанным и заявила, что будет сурово наказывать “весь обслуживающий персонал”, который позволит “опаздывать хоть на минуту” к инстадиве. “Вы нищие уроды, которые никогда в своей жизни ничего не поменяют”, — высказалась Зотеева и плюнула в камеру.
На следующий день блогер поделилась открытием: она придумала, как будет наказывать тех специалистов, которые еще раз опоздают.
“Я теперь буду сжигать зарплаты людей, которые опаздывают ко мне. Просто буду сжигать на их глазах. Они будут приходить ко мне, а я буду сжигать их деньги и говорить: „Вот ваша зарплата, и я ее сожгла“. Интересно будет посмотреть на их лица”, — рассказала свою Зотеева.
Сказано — сделано, и через несколько кадров Дарья действительно сжигала пятитысячные купюры. Подписчики выходку блогера не оценили, и тогда она решила объяснить смысл своего поступка. 20-летняя звезда заметила, что из-за опоздания гримеров она сама опоздает на концерт, где ее ждут зрители, а из-за этого пострадают организаторы, поэтому ждать тех, в чьи обязанности входит приезжать вовремя, она не собирается.
“Вы, дорогие друзья, не знаете, что такое причинно-следственная связь. Если визажистки задерживаются на час, то я опоздаю. Мои нервы — это следствие, а их опоздание — это причина. Я ответственно отношусь к своей работе. Меня никогда и ничьи проблемы не волновали.
Если я плачу человеку деньги, мне все равно, что с ним случилось по дороге, он должен разбиться об стену, но не опоздать. Если у вас какая-то другая позиция в жизни, то это повод задуматься, почему вы так плохо живете”, — заявила Дарья.
Однако оказалось, что “другой позиции” придерживаются и работодатели Зотеевой. Кинокомпания TenLetters, которая скоро должна выпустить фильм “100% Волк”, объявила, что уберет голос блогерши из озвучки. Полгода назад Дарью пригласили в компанию как артистку дубляжа, но продюсеры считают, что заменить голос Инстасамки будет легко — аудиодорожка длится всего две минуты.
Генеральный директор кинокомпании так объяснил свое решеие: “К сожалению, мы не можем отследить поведение актеров, блогеров и прочих творческих людей в быту и вне студии дубляжа. Тем более спустя полгода с момента записи голосовой дорожки персонажа. Об этом инциденте мы узнали из интернета, изучили его и приняли решение прислушаться к нашим зрителям, пожелавшим нам заменить голос Дарьи Зотеевой”.
Напомним, что это не первая выходка девушки — в январе она выплеснула содержимое пепельницы на курьера, который передал ей посылку без перчаток. Контент, благодаря которому Дарья стала знаменитой, построен на скандалах, поэтому часть подписчиков стала воспринимать эти инциденты как регулярную работу блогерши по искусственному привлечению внимания.
И вот сегодняшняя новость: Инстасамку облили зеленкой. Впрочем, об этом рассказала она сама. По словам девушки, это произошло возле ее офиса. “Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса ***** вылил на меня зеленку *****. Я вся в этой *****. Вы нормальные ***** вообще?” — рассказала плачущая блогерша.
Пиарщик Дарьи Зотеевой Максим Столяров рассказал Telegram-каналу “Подъем”, что антисептик попал девушке в глаза, сама она в шоке. Некоторые подписчики блогерши усомнились в реальности нападения.