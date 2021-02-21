Тяжелая неделя Инстасамки: от “нищих уродов” до лица в зеленке

О том, как звезды могут вспылить, мы наслышаны. Тяжелые репетиции, изматывающие гастроли, бессонные ночи кого угодно выведут из равновесия. Под горячую руку попадают те, кто меньше всего виноват, но оказался ближе. Такая ситуация произошла недавно в эфире популярного российского блогера Инстасамки, подписчики которой уверены: девушка проявила эгоизм, когда крайне агрессивно высказалась по поводу опоздания своих визажистов. Только вот сама инстадива считает, что делает все правильно, и правила морали на ее стороне.

Дарья Зотеева — так на самом деле зовут девушку — посчитала личным оскорблением тот факт, что мастера по макияжу прибыли в ее квартиру позже назначенного времени. 20-летняя блогерша унизила визажистов за этот проступок, снабжая речь нецензурной бранью, и выбросила за дверь кисти, чемоданчики с косметикой и куртки приглашенных гримеров — все действо сопровождалось отборным матом.

Но после этого Дарья не посчитала инцидент исчерпанным и заявила, что будет сурово наказывать “весь обслуживающий персонал”, который позволит “опаздывать хоть на минуту” к инстадиве. “Вы нищие уроды, которые никогда в своей жизни ничего не поменяют”, — высказалась Зотеева и плюнула в камеру.

На следующий день блогер поделилась открытием: она придумала, как будет наказывать тех специалистов, которые еще раз опоздают.

“Я теперь буду сжигать зарплаты людей, которые опаздывают ко мне. Просто буду сжигать на их глазах. Они будут приходить ко мне, а я буду сжигать их деньги и говорить: „Вот ваша зарплата, и я ее сожгла“. Интересно будет посмотреть на их лица”, — рассказала свою Зотеева.

Сказано — сделано, и через несколько кадров Дарья действительно сжигала пятитысячные купюры. Подписчики выходку блогера не оценили, и тогда она решила объяснить смысл своего поступка. 20-летняя звезда заметила, что из-за опоздания гримеров она сама опоздает на концерт, где ее ждут зрители, а из-за этого пострадают организаторы, поэтому ждать тех, в чьи обязанности входит приезжать вовремя, она не собирается.