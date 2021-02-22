“Духовная проституция”: Катерина Шпица вступилась за Харви Вайнштейна

“Если говорить откровенно, как я думаю на самом деле, некоторые женщины меня распнут, — осторожно начала Шпица, но вскоре все же отважно перешла к откровениям. — В том, что касается харассмента, я думаю очень много духовной проституции, а может быть, и прямой. Безусловно, мужчины на протяжении всей истории домогаются и насилуют женщин, это не ново под луной. Но если говорить о Харви, наверняка среди его женщин были те, кому эти приставания были выгодны. И они осознанно пошли на эту сделку. Мол, я потерплю, ограничимся какими-то нежесткими видами секса, и это будет нужное знакомство, которое мне потом пригодится… Но когда прошло время, и эти женщины исчерпали свой творческий лимит, стали никому не нужны, то может быть, они решили хайпануть и словить волну травли, получить какое-то воздаяние. Сговориться против одного человека очень легко…”

“Вы понимаете, что феминистки вас уничтожат — ведь получается, что вы оправдываете насилие, — отметил Красовский. — Вот в вашей карьере были случаи, когда вас домогались?”

“В моей карьере никогда не было харассмента. Я в какой-то момент даже думала: “А все ли со мной в порядке?”, — беспечно рассмеялась актриса. Стоит, правда, напомнить, что с Харви Катерина не пересекалась.

Напомним, Харви Вайнштейн — продюсер культовых картин “Убить Билла”, трилогии “Властелин колец”, “Английский пациент”, “Бесславные ублюдки” и многих других, до недавнего времени был одним из столпов Голливуда и всей Америки. Его фильмы имели 341 номинацию на “Оскар”, получили 81 статуэтку, а по подсчетам кинокритиков, на церемонии вручения кинопремии Харви благодарили чаще, чем Всевышнего.

Но в октябре 2017 американская пресса опубликовала сенсационные расследования. Оказывается, 65-летний продюсер три десятка лет домогался молодых актрис, принуждая их к сексу за роли. О непристойном поведении Харви рассказали такие звезды, как Ума Турман, Сальма Хайек, Анджелина Джоли, и кинобог в одночасье стал монстром. И хотя сам Вайнштейн утверждал, что интим всегда происходил по обоюдному согласию, Америка ему не поверила: 11 марта прошлого года Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера к 23 годам лишения свободы.