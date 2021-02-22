Ефремова отправили обратно в колонию. Потому что признали невиновным?

Вчера рано утром в камеру к Ефремову заявились сотрудники ФСИН. Мол, собирайтесь, батенька, едем обратно. А такие вояжи, как известно арестантам и адвокатам, — крайне неприятная процедура: несколько сотен километров между Москвой и Белгородом превращаются в 3-4 дня пути тюремным спецпоездом. Движешься по чайной ложке в час, курить нельзя, а порой еще и отправляют на ночевку в попутные СИЗО, где тебя точно никто не ждет. В двух словах — кошмар и морока.

Первыми “пропажу” знаменитого арестанта сегодня заметили правозащитники. Дело в том, что по регламенту предупреждать о перемещениях осужденного родственников или адвокатов никто не обязан.

“Мы пришли в “Водник” по обращениям от других заключенных. И я думаю: дай-ка зайду к Михаилу Олеговичу, — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. — У нас с ним сложились хорошие отношения, однажды я ему даже пьесу свою показывал. В итоге попросил навестить артиста, а мне говорят: “Не получится. Уже отбыл обратно”. Я конечно, удивился, но расспросы здесь неуместны: нам никто не будет объяснять, по каким причинам осужденный поехал по этапу. Но от самого Ефремова я слышал, что в колонии ему нравится куда больше. Там он задействован на производстве, всегда занят работой, мысли не лезут в голову. К тому же, там более свободное передвижение, чем в СИЗО: можно бывать на улице, ходить по территории. А в изоляторе все время сидишь в четырех стенах”.

Защитник актера Петр Хархорин о причинах отъезда своего клиента, наверняка осведомлен. Но откровенничать с прессой не хочет и не может. “Ребята, я ведь давал подписку о неразглашении. Все подробности по делу знаю, но сказать ничего не скажу. Единственный момент вам озвучу: этапирование Михаила Олеговича для меня тоже стало новостью. Я был у него в СИЗО позавчера, и речи о возвращении в колонию не шло. Ну, раз увезли, значит, необходимость в нем отпала…”