Подруга-проститутка и кот-собутыльник: Александр Морозов рассказал о своей личной жизни(4)
47-летний Александр Морозов решил поделиться подробностями личной жизни. Выяснилось, что шоумен встречался с дамой вольного поведения. “Да, бывало, что отдыхал с проститутками. Я люблю их, они очень честные. Например, на жену или девушку тратишь больше денег. У меня даже был роман с проституткой. Из Твери девка. Мы с ней настолько сдружились, кстати, не на почве секса. Конечно, в этом плане было нормально все”, — признался юморист на своем YouTube-канале.
Морозов отметил, что расстался с экс-возлюбленной на дружеской ноте. Артист “Кривого зеркала” потом какое-то время даже поддерживал связь с бывшей избранницей. “Она — нормальная и веселая девчонка. Рыжая такая. Она потом ко мне много-много раз приезжала домой в гости, не на работу, мы просто, правда, подружились”, — добавил шоумен.
Также Александр рассказал историю, которая произошла, когда он был в браке. К слову, сейчас сердце юмориста свободно. Артист не раз отмечал, что мечтает встретить хорошую женщину. Да и обзавестись наследниками у шоумена в планах.
“Люди делятся на собачников и кошатников. Я — кошатник. У меня даже был кот, звали его Мазик. Когда жена выгоняла меня из дома, я всю ночь сидел на скамейке под балконом, а Мазик прыгал ко мне вниз с третьего этажа. Он понимал, что мы поссорились с женой. Мы всю ночь сидели с котом. Я бухал, рассказывал ему о жизни, он очень меня внимательно слушал, понимал. Я был бы не против, если б был таким же умным, как мой кот”, — с юмором заключил Морозов.