Подруга-проститутка и кот-собутыльник: Александр Морозов рассказал о своей личной жизни

“Люди делятся на собачников и кошатников. Я — кошатник. У меня даже был кот, звали его Мазик. Когда жена выгоняла меня из дома, я всю ночь сидел на скамейке под балконом, а Мазик прыгал ко мне вниз с третьего этажа. Он понимал, что мы поссорились с женой. Мы всю ночь сидели с котом. Я бухал, рассказывал ему о жизни, он очень меня внимательно слушал, понимал. Я был бы не против, если б был таким же умным, как мой кот”, — с юмором заключил Морозов.