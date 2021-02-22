13 новых сериалов Netflix, которые не стоит пропускать

Всего за несколько лет сервис “Нетфликс” покорил мир и изменил законы киноиндустрии. Теперь не нужно ждать новую серию любимого сериала неделями. Все эпизоды выходят сразу, позволяя зрителям насладиться просмотром без ущерба для восприятия истории. Однако количество новинок на платформе настолько огромно, что уследить за ними почти невозможно. Однако можно, если постараться.



Один из самых необычных проектов Netflix за последние годы. В каждой серии историки и лингвисты разбираются в том, откуда взялись самые популярные матерные слова, что они означают на самом деле. Главная особенность проекта в том, что исторические справки подаются в юмористическом ключе. И хоть фильм ближе к научно-популярному, в нем заняты звезды начиная с Николаса Кейджа.





Ассан Диоп — сенегальский эмигрант, который одержим идеей кражи колье Марии-Антуанетты. Дело в том, что 25 лет назад за похищение этой драгоценности осудили отца главного героя, хотя он был не виноват. Теперь Ассан намерен отомстить. Хитроумный план мужчины основан на серии романов про Арсена Люпена. Кажется, что задумка Диопа идеальна, но в самый последний момент происходит досадная оплошность, из-за которой будущее Ассана оказывается под угрозой.







Обсуждая новые сериалы “Нетфликс” невозможно забыть и про “Улицы светляков”, ведь проект основан на крайне успешном романе Кристин Ханны. В центре сюжета история двух подруг, которые знают друг друга уже 40 лет. Энергичная Талли Харт всегда была успешнее своей приятельницы, замкнутой Кейт Маларки, хотя их дружбе это никогда не мешало.

Вместе женщины проходят и через карьерные кризисы, и через любовные неудачи. Все эти испытания становятся проверкой на прочность для их дружбы.



Когда-то Анна Сорокина была обычной девушкой из России. Однажды она меняет имя на Анна Делви и начинает представляться наследницей богатой семьи из Германии. Буквально чудом девушка проникает в высшее общество Нью-Йорка, где сорит деньгами и заводит дружбу с влиятельными людьми.

Проблема лишь в том, что денег у Анны нет. Обманывая всех, кто попадается ей на пути, она создает имидж богачки, но рано или поздно правда все равно раскроется. Сериал основан на реальной истории Анны Сорокиной, которая месяцами вводила в заблуждение влиятельных людей, занимая у них деньги. На гонорар, полученный от Netflix, преступница смогла выплатить компенсацию пострадавшим от ее действий.





Конечно, ТОП новых сериалов “Нетфликс” не мог обойтись и без этого проекта. Его главные герои — четверо братьев и четыре сестры из клана Бриджертонов. Они посещают светские мероприятия Лондона с целью выдать замуж сестру Дафну. Вот только желающих на ее руку и сердце не находится. К тому же в столице издается газета со светскими сплетнями, которая очень мешает жить не только Бриджертонам, но и всему высшему свету.





Полицейский Эрик посвятил свою жизнь расследованиям, связанным с экологическими преступлениями. Тяжело переживая смерть жены, он пытается найти в этом мире хоть что-то интересное для себя. Однажды на побережье Рио обнаруживают тело розового дельфина.

Это событие заставляет Эрика переосмыслить свою жизнь. Теперь он уверен, что на самом деле Рио населен мистическими существами, которых обычные люди просто не видят. И настроены эти существа агрессивно. Кстати, Рио здесь не просто так: в отличие от предыдущих сериалов — американских — этот сделан в Бразилии.



Ночной сталкер — неуловимый убийца, маньяк, который годами держал в страхе всю Америку. Преступник нападал на людей разного возраста и пола, что значительно усложняло его поимку. Документальный сериал рассказывает о том, каким образом полицейские преследовали убийцу, и как им в итоге удалось поймать маньяка.



Сериал основан на реальной истории Ричарда Рамиреса. Ранее образ преступника уже вдохновлял режиссеров. В частности, Ночной сталкер появлялся в “Американской истории ужасов”.



Новые сериалы “Нетфликс” 2021 года хороши именно тем, что они позволяют увидеть интересные проекты со всего мира. Так, проект “50 квадратных метров” рассказывает нестандартную историю, произошедшую в Турции. Главный герой Гельге — наемный убийца, который случайно оказывается в небольшой мастерской портного. Поскольку за ним охотятся головорезы, Гельге не может уйти. Клиенты принимают его за пропавшего сына портного, и мужчине временно приходится смириться с этой ролью.

Постепенно Гельге хорошо узнает и хозяина лавочки, и всех его клиентов. Это помещение размером в 50 квадратных метров меняет его восприятие мира и заставляет переосмыслить жизнь.



История охватывает несколько десятилетий, начиная с 30-х годов. Именно тогда появились первые супергерои, чьи уникальные способности изменили мир. Благодаря этим людям удалось победить зло. Проходит время, и потомки первых супергероев относятся к своей деятельности уже совсем иначе. В современном мире людей с выдающимися способностями гораздо больше волнует их собственная слава, чем судьба мира.