Культурная жизнь
22.02.2021, 19:00

На “Народ поет” собирали всем Кохтла-Ярве! Даже местный депутат вложился в костюмы для танцовщиц Екатерины Маргальниковой

 
Rita Mironova
В прошлую пятницу стало известно, что в полуфинал шоу "Народ поет" прошла "Екатерина Маргальникова Бэнд". По словам Екатерины, она очень чувствовала поддержку Ида-Вирумаа и после эфира ей поступило невероятное количество поздравлений.

Что интересно, Екатерина ранее всегда выступала только сольно, но для того, чтобы попасть в шоу "Народ поет", певица собрала своих знакомых талантливых музыкантов родом из Кохтла-Ярве и решила попытать счастья таким образом. В итоге получилось, что музыкальная группа собралась буквально за месяц до эфира, но это не помешало ей с огромной поддержкой телезрителей пройти в следующий этап.

Во время съемок танцовщицы группы Екатерины Маргальниковой рассказали интересный факт. Оказывается, депутат из Кохтла-Ярве Дмитрий Дмитриев отозвался на просьбу девушек проспонсировать их костюмы. На выделенные депутатом деньги девушки смогли создать модные образы, которые вы наверняка заметили в эфире. В благодарность за поддержку, девушки Лиза и Полина прямо на съемках шоу сели на шпагат.

Смотрите выступление Екатерины Маргальниковой во втором этапе конкурса "Медляк" с песней "Позови меня с собой".