На “Народ поет” собирали всем Кохтла-Ярве! Даже местный депутат вложился в костюмы для танцовщиц Екатерины Маргальниковой
Что интересно, Екатерина ранее всегда выступала только сольно, но для того, чтобы попасть в шоу "Народ поет", певица собрала своих знакомых талантливых музыкантов родом из Кохтла-Ярве и решила попытать счастья таким образом. В итоге получилось, что музыкальная группа собралась буквально за месяц до эфира, но это не помешало ей с огромной поддержкой телезрителей пройти в следующий этап.
Во время съемок танцовщицы группы Екатерины Маргальниковой рассказали интересный факт. Оказывается, депутат из Кохтла-Ярве Дмитрий Дмитриев отозвался на просьбу девушек проспонсировать их костюмы. На выделенные депутатом деньги девушки смогли создать модные образы, которые вы наверняка заметили в эфире. В благодарность за поддержку, девушки Лиза и Полина прямо на съемках шоу сели на шпагат.
Смотрите выступление Екатерины Маргальниковой во втором этапе конкурса "Медляк" с песней "Позови меня с собой".