На “Народ поет” собирали всем Кохтла-Ярве! Даже местный депутат вложился в костюмы для танцовщиц Екатерины Маргальниковой

Что интересно, Екатерина ранее всегда выступала только сольно, но для того, чтобы попасть в шоу "Народ поет", певица собрала своих знакомых талантливых музыкантов родом из Кохтла-Ярве и решила попытать счастья таким образом. В итоге получилось, что музыкальная группа собралась буквально за месяц до эфира, но это не помешало ей с огромной поддержкой телезрителей пройти в следующий этап.