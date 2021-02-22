Умерла актриса Екатерина Градова, сыгравшая радистку Кэт

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм “Семнадцать мгновений весны”, в котором она сыграла радистку Кэт. Также актриса снялась в “Маленьких комедиях большого дома”, “Пеппи Длинныйчулок” и “Место встречи изменить нельзя”. С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.