Виктория Боня собралась в Государственную думу России

В YouTube-шоу “Лучше — правду” Боня рассказала, что выросла в небогатой семье, ее матери приходилось одной тянуть двоих дочерей. Детство будущей модели нельзя было назвать радужным. Поэтому она прекрасно знает, от чего необходимо оберегать детей и подростков.

“Я знаю, какие вопросы меня интересуют и что бы я пролоббировала, если бы действительно решила это сделать. Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи. Нам просто повезло, — считает Боня. — Безусловно, этому нужно посвящать много времени и внимания. Сейчас ребенок подрастет (дочери Виктории Анджелине 8 лет) — посмотрим, куда меня потянет”.

Телеведущая считает, что в первую очередь необходимо заняться воспитанием и просвещением молодежи Забайкалья.