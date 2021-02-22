Виктория Боня собралась в Государственную думу России(4)
В YouTube-шоу “Лучше — правду” Боня рассказала, что выросла в небогатой семье, ее матери приходилось одной тянуть двоих дочерей. Детство будущей модели нельзя было назвать радужным. Поэтому она прекрасно знает, от чего необходимо оберегать детей и подростков.
“Я знаю, какие вопросы меня интересуют и что бы я пролоббировала, если бы действительно решила это сделать. Только живя в этом городе, испытав все на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодежь. Бывали страшные вещи. Нам просто повезло, — считает Боня. — Безусловно, этому нужно посвящать много времени и внимания. Сейчас ребенок подрастет (дочери Виктории Анджелине 8 лет) — посмотрим, куда меня потянет”.
Телеведущая считает, что в первую очередь необходимо заняться воспитанием и просвещением молодежи Забайкалья.
“Вся сила в наших детях, в том, что мы в них закладываем. В первую очередь мы должны дать им правильное образование, культуру, веру в себя и будущее. Нужно направлять детей, делать так, чтобы они понимали, кто они и чем хотят заниматься, чтобы могли реализовывать свои ресурсы. А у нас там очень много талантливых людей. В связи с тем, что плохо тянет Интернет, люди читают книги, чем-то занимаются, мечтают, у них есть еще способности”, — рассуждает модель.
Еще одна проблема, на которую Виктория готова обратить внимание, это развитие детского и молодежного спорта. По словам Бони, если бы она стала депутатом, и ей дали бы 200 тысяч евро, она бы открыла в Забайкальском крае “какие-нибудь хорошие академии”, в том числе теннисную.
“Теннис — такой вид спорта, который заставляет мыслить, думать, позволяет потом выбиться в люди”, — говорит Боня.