ФОТО | Падчерица Ивана Урганта снялась в откровенной фотосессии с бойфрендом

Дочь Ивана Урганта уже более двух лет состоит в отношениях с парнем по имени Муса. По словам звездной наследницы, она души не чает в избраннике. “Раньше у меня были парни, но в этот раз все было совсем по-другому. Мы с Мусой пошли в магазин винтажной одежды в Бруклине, очень много смеялись. Я сразу заметила, как внимательно он меня слушает. Вот что мне важно. Потом они с братьями помогали мне перевозить вещи из общежития в квартиру на Манхэттене. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия”, — отмечала Эрика.