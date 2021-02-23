Прибалты об отношении к ним в СССР: “Лучшая камера и лучшее питание в тюрьме не сделают ее менее тюрьмой”

Когда речь заходит о СССР и Прибалтике, то сразу же начинается спор, насколько хорошо жилось прибалтам в советское время. Кто-то считает, что Литва, Эстония и Латвия были “в шоколаде” в свой советский период жизни, а кто-то, наоборот, считает это худшим временем в их истории.

Тынис Мальдре, (Эстония, учился в Тартуском университете):

Да, Советский Союз был очень плох для прибалтийцев.

Да, жизнь в Прибалтике была лучше, чем на большей части остального Советского Союза. В магазинах было больше продуктов питания и потребительских товаров, больше частных домов и, возможно, больше машин и так далее. Возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что худшим местом для жизни в СССР были сельские районы центральной России.

Наверное, и свободы было больше, чем в остальном СССР, по крайней мере, среди местных жителей. Ведь все знали, что все мы "приспешники Германии" и вообще "ненадежная мразь". Пока ты говоришь на словах, никого это не заботило.

Но лучшая камера и лучшее питание в тюрьме не сделают ее менее тюрьмой.

Вся эта советская система нам совершенно не подходила.

Да, мы жили лучше, чем большая часть России. Но мы были уверены, что за пределами СССР нам может быть лучше. Как Финляндии. Даже Польша и Восточная Германия считались более обеспеченными, чем мы.

Да, у нас были какие-то свободы, но не свобода прессы, свобода религии или что-то столь же "возмутительное", но лучше, чем в России. Тем не менее, намного меньше, чем у нас было до войны, хотя даже тогда у нас были своего рода авторитарные режимы. И эти слова были унизительны.

Александр Шахновский (Россия, учился в Техасском университете США):

Нет, этого не было.

Во-первых, страны Балтии жили неплохо по советским стандартам. Им нравились инвестиции в свою экономику. Например, был расширен и модернизирован порт Палдиски. То же самое и в большинстве портов Балтийских стран.