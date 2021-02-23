Прибалты об отношении к ним в СССР: “Лучшая камера и лучшее питание в тюрьме не сделают ее менее тюрьмой”(48)
Когда речь заходит о СССР и Прибалтике, то сразу же начинается спор, насколько хорошо жилось прибалтам в советское время. Кто-то считает, что Литва, Эстония и Латвия были “в шоколаде” в свой советский период жизни, а кто-то, наоборот, считает это худшим временем в их истории.
Тынис Мальдре, (Эстония, учился в Тартуском университете):
Да, Советский Союз был очень плох для прибалтийцев.
Да, жизнь в Прибалтике была лучше, чем на большей части остального Советского Союза. В магазинах было больше продуктов питания и потребительских товаров, больше частных домов и, возможно, больше машин и так далее. Возможно, я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что худшим местом для жизни в СССР были сельские районы центральной России.
Наверное, и свободы было больше, чем в остальном СССР, по крайней мере, среди местных жителей. Ведь все знали, что все мы "приспешники Германии" и вообще "ненадежная мразь". Пока ты говоришь на словах, никого это не заботило.
Но лучшая камера и лучшее питание в тюрьме не сделают ее менее тюрьмой.
Вся эта советская система нам совершенно не подходила.
Да, мы жили лучше, чем большая часть России. Но мы были уверены, что за пределами СССР нам может быть лучше. Как Финляндии. Даже Польша и Восточная Германия считались более обеспеченными, чем мы.
Да, у нас были какие-то свободы, но не свобода прессы, свобода религии или что-то столь же "возмутительное", но лучше, чем в России. Тем не менее, намного меньше, чем у нас было до войны, хотя даже тогда у нас были своего рода авторитарные режимы. И эти слова были унизительны.
Александр Шахновский (Россия, учился в Техасском университете США):
Нет, этого не было.
Во-первых, страны Балтии жили неплохо по советским стандартам. Им нравились инвестиции в свою экономику. Например, был расширен и модернизирован порт Палдиски. То же самое и в большинстве портов Балтийских стран.
Потом у них была промышленность: они производили вагоны, единственную поставку пассажирских пригородных поездов (электрички) и электрооборудование для этих поездов. Но с распадом СССР было закуплено небольшое количество.
И у них были лучшие условия для туристов. Многие хотели провести время на пляжах Юрмалы, на Балтийском море и т. д. Хоть места было мало, тем, кому посчастливилось там побывать, понравилось.
Когда в 80-х мой отец побывал в Риге, он вернулся, как будто из другой страны. И люди хотели переехать в Прибалтику.
Джоэл Кибин (Эстония):
Во многом подобное мнение складывается на основе зверств, совершенных во времена Сталина, которые до сих пор прочно запечатлелись в коллективной памяти.
Но, что менее известно и, возможно, труднее понять остальному миру (включая остальную часть ЕС), так это то, почему страны Балтии были так враждебны по отношению к довольно мягкому советскому режиму с 70-х годов.
Эстония видела основную цель Советов в том, чтобы уничтожить местные балтийские народы как идентичности и ассимилировать их культурно и политически в Российской (позже советской) империи.
Позже историки назвали этот процесс русификацией в Российской империи и советизацией в Советском Союзе. Это включало в себя разрешение использовать только русский язык в бюрократической, научной, образовательной и технической терминологии, с преследованием местных культурных элит и подавлением творческих работ на местных языках.
Для эстонцев было то же самое: местная культура должна была быть уничтожена и заменена искусственной, придуманной руководством Российской империи. Эстонская культура была очень сильно связана с ее языком. Без языка было очевидно, что культура тоже умирает.
В Советском Союзе требовалось быть членом коммунистической партии, чтобы иметь какую-либо влиятельную работу. Если вы хотели быть профессором, вам нужен партийный билет, такой же для директора завода, директора школы, директора колхоза и т. д. В 1950 году Коммунистическая партия Эстонии составляла в основном (около 80%) людей, приехавших из России. У этих людей явно не было конфликта с политикой советизации, поскольку все, что проводилось на русском языке, им только облегчало жизнь.
Университеты в Эстонии были относительными очагами либеральной и национальной активности.
Я считаю, если бы СССР не навязывала Эстонии с самого начала свой советский строй, то эстонцы бы и не стали так яростно стремиться к отделению.
Как Вы считаете, насколько хорошо жилось прибалтам в советское время? Делитесь мнением!