23.02.2021, 13:00
Gameboy Tetris удостоен госнаграды за большой вклад в интеграцию
Foto: Oliver Tsupsman
Сегодня, накануне Дня независимости ЭР, президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам 152 человек, которые тем или иным образом внесли свой вклад в улучшение жизни в Эстонии.
Госнаграды был удостоен музыкант Павел Бочаров (Gameboy Tetris), который внес большой вклад в интеграцию русских в Эстонии.
Когда именно и в каком виде будет проходить церемония награждения, принимая во внимание пандемию, пока неясно.
Также среди награжденных, например, Юри Ратас, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд, вирусолог Ирья Лутсар, доктор Аркадий Попов, экономический аналитик Марье Йозинг, тренер по легкой атлетике Андрей Назаров, директор силламяэского детского сада Pääsupesa Марика Прийске, фотограф Дмитрий Котюх, актриса Лариса Саванкова, директор силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова, шеф-повар Роман Защеринский и многие другие.