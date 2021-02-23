Gameboy Tetris удостоен госнаграды за большой вклад в интеграцию

Gameboy Tetris Foto: Oliver Tsupsman

Сегодня, накануне Дня независимости ЭР, президент Эстонии Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам 152 человек, которые тем или иным образом внесли свой вклад в улучшение жизни в Эстонии.