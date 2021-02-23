В Coca-Cola Plaza пройдет семейное воскресенье!

В 11:45 в фойе кинотеатра начнутся развлечения для детей: раскраски с любымыми персонажами, раскрашивание лиц. На мероприятии будут раздаваться подарки от фирм соков Cappy и конфет Candyking.

Соперничество между Томом и Джерри начинается с новой силой после того, как Джерри поселяется в лучшем отеле Нью-Йорка накануне свадьбы века. Это вынуждает доведенную от отчаяния организатора мероприятия нанять Тома, чтобы избавиться от него. Последовавшая за этим борьба между котом и мышонком грозит разрушить ее карьеру, свадьбу и, возможно, даже сам отель. Но вскоре возникает еще более серьезная проблема — дьявольски амбициозный работник отеля, составляющий заговор против всех троих.