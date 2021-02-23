Объявлен дополнительный концерт Свена Грюнберга в Таллинне

В 1981 году вышел альбом Свена Грюнберга „Hingus“ (“Дыхание”), ставший первой записью электронной музыки в Советском Союзе и достигший сотен миллионов слушателей. К 40-летию сверхпопулярного альбома Eesti Kontsert подготовил в сотрудничестве с автором этой музыки живое исполнение материала легендарной пластинки на двух вечерах в Тарту и Таллинне. В связи с беспрецедентным интересом публики к этому проекту и необходимостью соблюдать принцип рассредоточенности в зале объявлен дополнительный концерт, который состоится 7 марта в 17.00 в концертном зале “Эстония”.

Концерт в честь 40-летия сверхпопулярной пластинки „Hingus“ (“Дыхание”) отличается тем, что эта музыка никогда раньше не исполнялась живьем. На этот раз творчество Грюнберга представит ансамбль Эстонского общества электронной музыки во главе с художественным руководителем Таави Керикмяэ. Поскольку автор не положил свою музыку на ноты, подготовка к ансамблевому исполнению и нотная запись сочинений стала своего рода путем к расшифровке кода Грюнберга. Исполнение саундтреков к кинофильмам сопровождается live-обработками видеофрагментов от Tencu. Вы увидите и услышите музыку из фильмов “Отель у погибшего альпиниста”, “Накситралли” и “Клабуш”.