“Хайгекасса, кандидировать, палька и кород“ — россиянка рассказала о главных особенностях русского языка в Эстонии(22)
В условиях, где изучению русского языка чинятся всякие препятствия, а культурные и прочие контакты с Россией ограничены, почти сведены к нулю, где формируется негативное отношение ко всему русскому, а образ России демонизируется, удивительно, что русский язык еще остается в ходу. Спасает, видимо, интернет — хвала ему, а то могло бы быть хуже.
Однако, по всей видимости, уже можно говорить о формировании диалекта. Некоторые ученые даже находят в нем признаки отдельного языка. Научных исследований по этой теме очень много, но целостной картины не представлено ни в одной. Особенно мало работ по сравнительному анализу эстонского русского с живым современным русским, а не литературным образцовым русским языком, который зафиксирован в справочниках. Так что поделюсь с вами тем, что я насобирала по крупицам.
Фонетические особенности
- В начале слов звонкие согласные иногда заменяются глухими: не “знаю”, а “снаю”, не “город”, а “кород”.
- Иначе произносятся согласные ч и щ: не “чаща”, а “тсясся”.
- Интонация предложений не понижается к концу повествовательного предложения, как это должно быть в правильном русском языке, а напротив повышается.
- Некоторые носители русского языка в Эстонии растягивают первый слог, как в эстонском, смещая ударение.
Из этих признаков складывается акцент. Может, есть и другие, но это все, что я нашла в литературе.
Лексические особенности
1) Как обычно, бывают слова, которые называют только местные понятия, аналога которым нет в России.
К примеру, широко бытует слово “неэстонцы” (эст. mitte-eestlased).
Хайгека́сса (эст. haigekassa) значит “больничная касса”.
2) Некоторые одинаковые понятия имеют другое название.
В Эстонии обычно говорят не “уголовный кодекс”, а “пенитенциарный кодекс”.
3) Некоторые слова есть и в российском русском языке, но имеют другое значение.
Корригировать (в Эстонии)– то же, что корректировать (в России).
Маргинал (в Эстонии) — то же, что маржа (в России).
Грунт (в Эстонии) — то ж, что участок земли (в России).
4) Отдельные устаревшие в России слова входят в активный пласт лексики эстонского русского языка.
Волость (эст. vald), уезд (эст. maakond), уездный старейшина (эст. maavanem).
5) Заимствования из эстонского языка. Их, конечно, очень много.
Кандидировать (эст. Kandideerima) — выдвигать кандидатуру
Мыйза (эст. Mõisa) — усадьба
Теадусконд (эст. Teaduskond) — факультет
6) Часто к эстонским корням добавляют русские аффиксы, например:
максова́ть (эст. máksma) — платить
палька (эст. Palk) — зарплата
Бывает и наоборот — к уже существующим русским корням добавляют эстонские аффиксы:
Организировать — организовать.
Идентитет (эст. Identiteet) — идентичность
Инвентура (эст. Inventuur) — инвентаризация (эстонская инвентура и мне понравилась).
В Эстонии можно услышать такие, например, фразы:
“Пойду в кауплус за кодуюстом”,
“Отнесу авалдус в тёотукассу”
“Получить ыппелаен”
“Купить вериворстид”
“Мне надо заплатить рийгилыйв в максуамет”.
Синтаксические особенности
Некоторые русскоязычные жители Эстонии строят предложения по образцу эстонских.
“Я позвоню тебе назад”. Мы бы сказали: “Я тебе перезвоню”. По-эстонски звучит “Ma helistan sulle tagasi”.
“Это возьмёт время” (не “Это займет время”).
Орфографические особенности
В Эстонии на законодательном уровне в русском языке закреплено написание Таллинн, с двойной н, тогда как в российском русском пишется Таллин.
Кроме того, в Эстонии утверждена специальная таблица по переводу географических названий с латиницы на кириллицу. И специальные надзорные органы следят, чтобы транслитерация соответствовала этой таблице.
Каких-то слов, которые могли бы попасть из эстонского русского в большой русский, я не вижу. Но вдруг родится в Эстонии гениальный русский писатель и напишет свои книги на диалекте, тогда что-то может и попадет в наш язык. Всякое бывает.
Замечаете ли Вы разницу между русским языком в Эстонии и в России? Пишите в комментариях!