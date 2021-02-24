“Хайгекасса, кандидировать, палька и кород“ — россиянка рассказала о главных особенностях русского языка в Эстонии

В условиях, где изучению русского языка чинятся всякие препятствия, а культурные и прочие контакты с Россией ограничены, почти сведены к нулю, где формируется негативное отношение ко всему русскому, а образ России демонизируется, удивительно, что русский язык еще остается в ходу. Спасает, видимо, интернет — хвала ему, а то могло бы быть хуже.

Однако, по всей видимости, уже можно говорить о формировании диалекта. Некоторые ученые даже находят в нем признаки отдельного языка. Научных исследований по этой теме очень много, но целостной картины не представлено ни в одной. Особенно мало работ по сравнительному анализу эстонского русского с живым современным русским, а не литературным образцовым русским языком, который зафиксирован в справочниках. Так что поделюсь с вами тем, что я насобирала по крупицам.

Фонетические особенности

- В начале слов звонкие согласные иногда заменяются глухими: не “знаю”, а “снаю”, не “город”, а “кород”.

- Иначе произносятся согласные ч и щ: не “чаща”, а “тсясся”.