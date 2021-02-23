Каким знакам Зодиака можно доверить все секреты

5 место — Скорион

Знак горяч, темпераментен и жесткий во многих вопросах, но Скорпиона отличает умение дружить и держать язык за зубами. Скорпион всегда на первое место поставит дружбу и порядочность по отношению к чужим тайнам или секретам, причем его даже не надо об этом просить. И это очень ценно.

4 место — Стрелец

Знают цену слову — как своему, так и чужому. Хочется выговориться, выбирайте Стрельца. Всегда поддержит, даже если не согласен с вашей позицией. Он найдет доводы, подберет слова, укажет на точки опоры. Вряд ли кто-то об этом узнает без вашего согласия и одобрения!

3 место — Близнецы

У представителей этого знака есть особенность — они следят за своей репутацией и не позволят информации просочиться. Если вы доверились Близнецам, они оправдаюсь доверие. Близнецы могут даже пожертвовать собственными интересами во имя чести.

2 место — Весы

Врожденное умение контролировать свои эмоции — золотое качество Весов. Не замечены обычно в интригах, сплетнях, склоках и подобных мероприятиях. Весов не интересуют чужие дела, они живут своей жизнью, не примешивая чужие судьбы. Особенно ценно то, что из Весов (в отличие от многих других знаков зодиака) невозможно даже целенаправленно “выудить” любого рода информацию. Они могут оборвать разговор, сказав одну фразу: “тема закрыта”.

1 место — Дева

Повезло, если в вашем окружении есть близкие люди, рожденные под знаком Дева. Надежные, проверенные, преданные люди. Они не идут на сговор с совестью. Понятие “секрет” для них свято.