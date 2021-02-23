23.02.2021, 13:53
Ольга Бузова решилась взять на себя часть вины за расставание с Давой
“Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился Виноваты, конечно, оба. Не каждый человек может признать свою вину, свою ошибку. Другой обижается и так по кругу. Знаете, снежным комом наваливаются проблемы и какой-то замкнутый круг получается. Иногда люди думают, что порой легче вырваться из этого круга, чтобы не страдать”, — философствует Ольга.
Бузова также отметила, что за два года Давид стал для нее родным человеком и она надеется, что он будет счастлив.
Ольга сейчас отказывается обсуждать подробности непростого разрыва и с Манукяном и делиться личными переживаниями, говоря, что должно пройти время, чтобы оценить ситуацию трезво и суметь рассказать о расставании максимально объективно.