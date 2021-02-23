Шоу-бизнес
23.02.2021, 14:57

ФОТО | Агата Муцениеце и Ксения Собчак, не сговариваясь, поздравили мужчин своим видом в трусах

 (13)
screenshot - youtube
Российские мужчины по традиции празднуют День защитника Отечества, который уже давно трансформировался в этакий мужской день 8 марта. В этот день многие звездные красавицы в Инстаграме поздравляют мужчин по-своему. Не остались в стороне и постоянные любительницы показать себя.

Бывшая жена Павла Прилучного опубликовала на своей страничке пляжный снимок, сделанный во время последнего отпуска на Мальдивский островах. На фото Агата позирует в белой маечке и желтых трусиках. Актриса снялась спиной к камере, лежа в бассейне. При таком ракурсе в центре внимания оказались ее загорелые ягодицы. Они-то и стали “изюминкой” ее поздравления.

“Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! — пошутила Агата. — Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся! Только вы можете убедить женщину, что она может родить ребёнка! В общем, оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником!”

Напомним, что подобным “сердечком” совсем недавно поздравила влюбленных с 14 февраля Ксения Собчак. Но не мог же очередной праздник обойтись без нее! 39-летняя Ксения поделилась фотографией, снятой во время недавнего отпуска на Мальдивах. На фото Ксения позирует в алом бикини, держа в руках весло.

“Ну что, защитнички? С Праздником! Желаю вам защищать, а не защищаться от “бабы с веслом”! — написала Собчак.

Оставить комментарий Читать комментарии (13)