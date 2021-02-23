ФОТО | Агата Муцениеце и Ксения Собчак, не сговариваясь, поздравили мужчин своим видом в трусах

Бывшая жена Павла Прилучного опубликовала на своей страничке пляжный снимок, сделанный во время последнего отпуска на Мальдивский островах. На фото Агата позирует в белой маечке и желтых трусиках. Актриса снялась спиной к камере, лежа в бассейне. При таком ракурсе в центре внимания оказались ее загорелые ягодицы. Они-то и стали “изюминкой” ее поздравления.

“Дорогие мужчины! На этом фото, если приглядеться, сердечко для вас! — пошутила Агата. — Мы женщины, без вас никуда! Ради вас худеем, красимся, наряжаемся! Только вы можете убедить женщину, что она может родить ребёнка! В общем, оставайтесь с нами на этой планете, а то мы тут без вас пропадём! С праздником!”