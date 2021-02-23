ФОТО | Сергей Зверев удивил пользователей Сети армейским фото

“Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны! Поздравляю с праздником 23 Февраля! Я на фото в первый год моей службы в рядах Советской Армии”, — написал стилист.

Фотографию юного Зверева подписчики восприняли с восторгом. “Какая классная фотка”, — пишут пользователи соцсетей. “Вау, какой красавчик”, “Красавец! Просто звезда”.

В 1980-х годах Зверев проходил службу в рядах Вооружённых сил СССР в Польше (ПВО), где был заместителем командира взвода, секретарём комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.