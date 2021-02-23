Провал, навоз, свадьба и изгнание из Таллинна: российские звезды вспоминают службу в армии

Младший сержант Игорь Верник служил в команде артистов-военнослужащих театра Советской Армии, где в разные годы проходили срочную службу Александр Балуев, Кирилл Козаков, Олег Меньшиков, Александр Домогаров, Денис Евстигнеев… Попасть в команду военнослужащих Театра Армии было непросто. Набор производился из студентов театральных вузов. В Театре Армии они играли в массовке. Но служба была почти настоящей: жили в казарме, каждое утро — построение. Игорь Верник вспоминает, что в то время он побывал на сцене почти во всех родах войск и во всех временах. Был суворовцем, солдатом Великой Отечественной, Гражданской… Актеров-срочников частенько отпускали домой, у них была возможность не только увидеть родных, но и нормально поесть и сходить на свидание. Однажды, когда Верника в очередной раз отпустили на три дня, он даже успел жениться.