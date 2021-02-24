МакSим после долгого перерыва появилась на сцене и поразила поклонников

В конце 2020-го артистка прервала молчание и рассказала, что оставить сцену пришлось из-за жуткой аварии. Певице пришлось несколько месяцев провести в больнице, причем за границей.

К счастью, никаких переломов у нее не было, но множество внутренних повреждений не давали ей возможности нормально жить. Девушке было трудно попросту встать с кровати. Из-за того, что она была обездвижена, набрала целых 15 кг. Да еще начались сильные головные боли. Певица думала, что уже никогда не сможет выступать.

Но 37-летней Марине все же удалось выкарабкаться из этого ада. Сейчас она не только воспитывает двух дочек, но и вовсю занимается творчеством: пишет песни, снимает клипы и выступает на сцене. А ее появление на сцене в БКЗ “Октябрьский” на праздничном концерте “Герои нашего времени” 22 февраля не осталось незамеченным. Певица вышла на сцену под бурные аплодисменты зрителей. Было видно, что они очень соскучились по романтичным песням исполнительницы.