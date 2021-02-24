Найден мертвым актер, игравший в фильмах “Михайло Ломоносов” и “Лермонтов”

Писаренко перестал выходить на связь с родственником. Тот приехал к артисту домой, однако дверь ему никто не открыл. Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые вскрыли дверь и обнаружили тело.

Причины смерти Писаренко пока не раскрываются. Известно, что 61-летний актер последнее время жил один и страдал панкреатитом.

Дмитрий Писаренко выступал на сцене Малого театра, Нового драмтеатра и “Школы современной пьесы”. Он снялся в 26 кинопроектах, в том числе в фильмах “Господин Великий Новгород”, “Царь Иван Грозный”, “Соучастие в убийстве”, “Оленья охота” и “Золото”, а также в сериалах “Михайло Ломоносов” и “Берег его жизни”.