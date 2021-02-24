Вдовец Валентины Легкоступовой оккупировал ее квартру(1)
Адвокат Сергей Жорин заявил, что вдовец Валентины Легкоступовой не собирается покидать жилплощадь артистки. Как отметил юрист, последний муж певицы готов на все, лишь бы завладеть ее недвижимостью. “Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство, и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить”, — рассказал Жорин.
По словам Сергея, 57-летнему яхтсмену больше некуда пойти, поэтому он и “вцепился” в квартиру Валентины Валерьевны. “Поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить, и он чуть ли не бомж”, — добавил адвокат.
К слову, ранее квартира Легкоступовой была опечатана. Тогда Фирсов говорил, что в доме покойной супруги остались его вещи, а именно рюкзак с крупной суммой денег. Сейчас же яхтсмен уверяет — вместо 30 тысяч евро у него есть только 19 тысяч. “Я предполагаю, что он пытается, возможно, уже заставить сотрудников Следственного комитета выдать ему этот рюкзак до окончания доследственной проверки, прекрасно понимая, что он является частью наследственной массы и, как минимум, должен быть поделен между наследниками”, — заключил Жорин.
Напомним, Валентина Валерьевна ушла из жизни в августе прошлого года. Причина смерти исполнительницы хита “Ягода-малина” — черепно-мозговая травма. Дети артистки не раз заявляли, что Юрий Фирсов жестоко избил маму перед кончиной. Однако яхтсмен подобные обвинения опровергает.