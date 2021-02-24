Вдовец Валентины Легкоступовой оккупировал ее квартру

Адвокат Сергей Жорин заявил, что вдовец Валентины Легкоступовой не собирается покидать жилплощадь артистки. Как отметил юрист, последний муж певицы готов на все, лишь бы завладеть ее недвижимостью. “Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности — детей Валентины Легкоступовой, ее маму, а теперь уже чуть ли не Следственный комитет. При этом, прожив в браке с покойной супругой всего сорок дней, он первый прибежал к нотариусу для получения свидетельства о вступлении в наследство, и через час после получения свидетельства уже вскрыл замки в квартире покойной жены, поставил новые свои замки и заявил, что он будет там жить”, — рассказал Жорин.

По словам Сергея, 57-летнему яхтсмену больше некуда пойти, поэтому он и “вцепился” в квартиру Валентины Валерьевны. “Поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить, и он чуть ли не бомж”, — добавил адвокат.