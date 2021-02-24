ВИДЕО | После расставания с Ольгой Бузовой Дава во второй раз загремел в больницу

Правда, пока Манукян не сообщил, какого рода операцию перенес, лишь показал себя на фоне больничных стен. “Все прошло хорошо. Люблю. Голоса нет, тошнило, но ничего, прорвемся с вами”, — еле произнес он.

Напомним, на днях завершился проект “Танцы со звездами” на канале “Россия 1”, в котором 27-летний Дава занял второе место, уступив победу Сергею Лазареву и его партнерше. Сам блогер поблагодарил фантов за поддержку, вот только близкие Манукяна остались недовольны результатом шоу. Свое мнение по этому поводу публично высказала бабушка Давида.

“Такой вероломной несправедливости жюри мы никогда не видели. Как мог федеральный канал позволить такой шабаш ради лица канала — Сергея Лазарева? Люди каналу хоть иногда верили. Без очков видно: Дава и Даша Палей — лучшие, несравненные!” — заявила женщина.

Стоит отметить, что голосовать за Даву призывала и Ольга Бузова, с которой тот со скандалом расстался около месяца назад. Оля обвиняла Манукяна в измене и агрессии. Да и вообще, похоже бывшие влюбленные слегка остыли. Буквально вчера в ночном стриме Бузовой задали вопрос, были ли в ее жизни “коммерческие романы”. Та ответила отрицательно, а в это время Манукян написал в чате “Не пали нас”, чем развеселил и Ольгу, и зрителей. А вот до или после операции состоялся этот диалог — вопрос...