3 принципа, которым следуют удачливые люди









Когда человек достигает определенного успеха, про него часто говорят, что ему просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Однако специалисты уверены: нам всем выпадают такие возможности, просто одни люди не боятся их использовать, а другие слишком долго тянут или опасаются показаться назойливыми.





Психолог Ричард Уайзман провел эксперимент. Он собрал людей, которые считали себя везучими и невезучими, и раздал им газеты. Участники должны были подсчитать количество фотографий на страницах. По статистике, у “неудачников” на это уходило несколько минут, а вот “везунчики” справлялись за пару секунд.

Все дело в том, что на второй полосе была надпись: “Здесь 43 фотографии!” И везучие люди не боялись воспользоваться этой подсказкой. Те же, кто считали себя менее удачливыми, обычно либо не видели объявление, либо не решались в него поверить.





Специалисты давно отметили: когда мы изучаем что-то незнакомое, в нашем мозгу начинают формироваться новые нейронные связи. И это уже приводит к тому, что мы видим новые возможности, нам легче рисковать и мы в принципе чувствуем себя лучше.