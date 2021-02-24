7 причин, почему посредственный секс лучше идеального

Если не удается стать суперлюбовником, наступает горькое разочарование. Идеализация секса и гламуризация порнографии больно бьют по женской самооценке. Однако секс — это про близость. Средненький, ничем не выдающийся секс гораздо лучше идеального. И тому есть несколько причин.

Посредственный секс расслабляет

В попытке достичь идеала в постели партнеры часто идут на крайние меры. Да, пробовать новое и восполнять пробелы хорошо. Но иногда желание удовлетворить партнера становится навязчивым.

А вот посредственный секс — возможность расслабиться. Вам просто хорошо вместе, вы не бьете рекорды выносливости и не репетируете Камасутру каждую ночь.

Избавляет от дилеммы “все или ничего”

Первое, что приходит в голову, когда идеальный секс сменяется обычным, — вы не подходите друг другу. Но это не так: пламя, которое полыхало в первые месяцы отношений, никуда не делось. Оно превратилось в мирное и теплое свечение домашнего очага.

Сногсшибательный секс нельзя считать признаком 100%-го совпадения характеров и образов жизни. Отношения — сложный процесс, в котором завязано много других факторов, помимо секса. И если у вас нет яркого секса-мечты, это не значит, что нужно расстаться.

Укрепляет отношения

Да, вы не устраиваете марафоны в постели каждую ночь. Но нужно ли это? Обычный секс точно так же повышает уровень дофамина и вырабатывает гормоны радости, поднимает настроение и поддерживает психологическое здоровье. Так зачем загонять себя в рамки и пытаться прыгнуть выше головы?

Пары, в которых секс на среднестабильном уровне, гораздо прочнее тех, которые привыкли к постоянному взрыву и празднику. У вас нет споров и обид на почве секса, никто не обвиняет партнера в том, что он человек и просто устал. Такое бывает, это жизнь.

Помогает наслаждаться жизнью