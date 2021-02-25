ФОТО И ВИДЕО | Дубль два: как прошла вторая свадьба Джигурды и Анисиной
В загсе 59-летний Никита Джигурда появился в костюме от модельера Вячеслава Зайцева и шубе в пол. Его образ дополнили черные очки, браслеты и кольца с черепами. 45-летняя Марина Анисина же предстала в коричневом длинном платье с блестками, стоимость которого около 1700 евро, и меховой накидке. Волосы невеста собрала в пучок.
“Не должно было быть громкой свадьбы. Неделю назад позвонила Анисина и говорит: “Люблю тебя и хочу замуж”. Год мы не виделись… Отвечаю ей: “Кабаки, рестораны не работают”. А она: “Ты же маг, ты же ведун. Ты же сделаешь что-нибудь? Но роспись должна быть тайной”. Мы палец о палец не ударили, все сделали наши друзья, Игореша, который был на нашей первой свадьбе. Повторяю, мы вынуждены были развестись”, — заявил Джигурда.
Анисина не стала отрицать, что первая позвонила актеру и предложила пожениться. По словам олимпийской чемпионки, она действительно любит Джигурду. “Это решение от сердца. У нас с Никитой всегда были хорошие отношения, иногда что-то было, но ничего. Этот год такой сложный, поэтому я за воссоединение семьи. Мне кажется, надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще была тюрьмочка”, — сообщила спортсменка.
Эпатажный артист также признался в чувствах Марине. “Растопил сердце богини Анис и выполнил свое обещание. Я говорю ей, что мы покажем пример тем, кто в шоу-бизнесе и жизни верит в любовь”, — со слезами на глазах сказал жених.
На торжестве присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Среди гостей оказался и скандально известный адвокат Эльман Пашаев. К слову, Джигурда считает его лучшим в своем деле. На мероприятии также была певица Милена Дейнега, которая поймала букет невесты.
После того, как Джигурда и Анисина дали друг другу клятву любви и верности, присутствующие вручили им разные подарки. Самым необычным презентом оказался оберег от брата Марины. “В этом медальоне соединены две свастичные структуры — дух, душа, совесть и тело Анисиной и душа, дух и совесть Джигурды. Свастики эти соединены навечно и неразрывно”, — объяснил родственник.
После загса новобрачные отправились в ресторан. Там невеста сменила коричневое платье на ярко-синие. Вместе с гостями Никита и Марина танцевали под треки, давно ставшие хитами. Например, приглашенные артисты спели “Я люблю тебя до слез” и “Чистые пруды”. Сам жених также вышел на сцену, исполнив “Балладу о любви” Владимира Высоцкого.
Позже к празднику присоединились и цыгане, которые приехали поздравить артиста и олимпийскую чемпионку. Все присутствующие плясали под их веселые песни, никто не сидел за столом.
Напомним, в 2008 году Никита и Марина уже играли свадьбу. Спустя год после торжества у супругов родился сын Мик-Анжель Крист. В 2010-м возлюбленные стали родителями во второй раз — на свет появилась их дочь Эва-Влада.
В 2016 году стало известно о разводе Джигурды и Анисиной. И вот спустя почти пять лет актер и спортсменка снова вместе. По словам супругов, больше детей они не планируют. “Какие сейчас наследники? Надо сохранить тех, которые у сейчас у нас есть. Уберечь их”, — отметил артист.