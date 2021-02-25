ФОТО И ВИДЕО | Дубль два: как прошла вторая свадьба Джигурды и Анисиной

В загсе 59-летний Никита Джигурда появился в костюме от модельера Вячеслава Зайцева и шубе в пол. Его образ дополнили черные очки, браслеты и кольца с черепами. 45-летняя Марина Анисина же предстала в коричневом длинном платье с блестками, стоимость которого около 1700 евро, и меховой накидке. Волосы невеста собрала в пучок.

“Не должно было быть громкой свадьбы. Неделю назад позвонила Анисина и говорит: “Люблю тебя и хочу замуж”. Год мы не виделись… Отвечаю ей: “Кабаки, рестораны не работают”. А она: “Ты же маг, ты же ведун. Ты же сделаешь что-нибудь? Но роспись должна быть тайной”. Мы палец о палец не ударили, все сделали наши друзья, Игореша, который был на нашей первой свадьбе. Повторяю, мы вынуждены были развестись”, — заявил Джигурда.