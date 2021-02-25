25.02.2021, 12:01
Борис Щербаков все-таки заразился коронавирусом
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О том, что Борис Щербаков подхватил COVID-19, сообщалось еще в октябре прошлого года. Но тогда это была ложная тревога. Однако сегодня стало известно, что артист все же заразился коронавирусом. 71-летний Борис Щербаков находится дома на самоизоляции, но медики серьезно опасается за его здоровье, ведь актер входит в группу риска, — тревожится “СтарХит”.
На днях артист почувствовал недомогание, сдал анализ на ковид, который в итоге пришел положительным. А второй, по заверению Бориса Васильевича, пришел отрицательным, так что поводов для беспокойств, возможно, нет. С женой Щербакова Татьяной Бронзовой и их сыном Василием все в полном порядке. Но о коварстве “короны” уже ходят легенды…