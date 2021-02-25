Борис Щербаков все-таки заразился коронавирусом

На днях артист почувствовал недомогание, сдал анализ на ковид, который в итоге пришел положительным. А второй, по заверению Бориса Васильевича, пришел отрицательным, так что поводов для беспокойств, возможно, нет. С женой Щербакова Татьяной Бронзовой и их сыном Василием все в полном порядке. Но о коварстве “короны” уже ходят легенды…