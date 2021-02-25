Бывшая жена Грачевского винит в его смерти врачей

После кончины бывшего мужа — Бориса Грачевского, Анна впервые решилась на откровенное интервью. Телеведущая, которая воспитывает от него 8-летнюю дочь Василису, до сих пор не смирилась с утратой.

Ведь и сам режиссер до последнего бодрился, просил близких не волноваться, слал им позитивные фото в кислородной маске. Но чуда не произошло. “Узнав, что Бори больше нет, не поверила. Попросила убрать Васю, чтобы она не видела маму в таком состоянии: меня трясло, я металась по комнате из угла в угол, — рассказывает Анна Грачевская. — Может быть, прозвучит довольно грубо, но: кто угодно, только не он! Боря так сильно любил жизнь. Он не хотел умирать, не думал о смерти, был полон сил… Уверена, это какая-то ошибка врачей. Что-то там такое случилось. Он должен был выкарабкаться 100%, все верили!”

Создателя “Ералаша” похоронили на Троекуровском кладбище: на 40 дней Анна навестила могилу экс-супруга, передала ему привет от дочери. Василису решила не травмировать — для нее папа должен навсегда остаться живым. Женщина признается, что рассказать ребенку о его уходе было невероятно тяжело.

“Я не могла подобрать слова, всю ночь читала, как правильно преподнести. И в итоге поняла, что нет никакого “правильно”, никаких шаблонов — нужно просто взять и сделать так, как чувствуешь. Объяснила: теперь он не здесь, но всегда останется рядом, как ангел-хранитель. Будет наблюдать за ней, оберегать. А Вася: “Мам, я все понимаю, но меня не устраивает, что я ответ не услышу, если что-то у него спрошу”. Говорю, мол, дочка, ты почувствуешь, — не сразу, со временем… Он будет тебя направлять”, — со слезами на глазах вспоминает Грачевская.