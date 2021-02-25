ФОТО | Катерина Шпица наконец-то смогла выйти замуж

35-летняя Катерина Шпица поделилась радостной новостью с подписчиками — она вышла замуж за возлюбленного Руслана Панова. Актриса опубликовала фото, на котором предстала в свадебном платье и с заветным украшением на пальце. Вместе со звездой на снимке также запечатлен ее новоиспеченный супруг. Директор сети фитнес-клубов нежно держит избранницу за руку, показывая обручальное кольцо из белого золота.

Для торжественной церемонии невеста Катерина выбрала белое платье с открытыми плечами. А Руслан — классический костюм черного цвета. Поклонники остались в восторге от образов влюбленных и осыпали их теплыми словами в комментариях. “От всей души поздравляем! Огромного счастья, взаимопонимания и гармонии!”; “Ну наконец-то! Я очень рада за вас. Будьте счастливы, любите друг друга, взаимопонимания вам. Ура новой семье”; “Желаю вам на всю жизнь сохранить эту любовь и пронести ее через все года и испытания. Пусть вашу семейную жизнь не омрачат ни горечи, ни обиды, ни другие несчастья”, — пишут пользователи.