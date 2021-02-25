ФОТО | Катерина Шпица наконец-то смогла выйти замуж
35-летняя Катерина Шпица поделилась радостной новостью с подписчиками — она вышла замуж за возлюбленного Руслана Панова. Актриса опубликовала фото, на котором предстала в свадебном платье и с заветным украшением на пальце. Вместе со звездой на снимке также запечатлен ее новоиспеченный супруг. Директор сети фитнес-клубов нежно держит избранницу за руку, показывая обручальное кольцо из белого золота.
Для торжественной церемонии невеста Катерина выбрала белое платье с открытыми плечами. А Руслан — классический костюм черного цвета. Поклонники остались в восторге от образов влюбленных и осыпали их теплыми словами в комментариях. “От всей души поздравляем! Огромного счастья, взаимопонимания и гармонии!”; “Ну наконец-то! Я очень рада за вас. Будьте счастливы, любите друг друга, взаимопонимания вам. Ура новой семье”; “Желаю вам на всю жизнь сохранить эту любовь и пронести ее через все года и испытания. Пусть вашу семейную жизнь не омрачат ни горечи, ни обиды, ни другие несчастья”, — пишут пользователи.
В уже далеком “мирном” 2018-м избранник встал на одно колено прямо на сцене театра на глазах у восторженной публики. А вот с самим заключением брака у пары долго не получалось. Артистка признавалась, что мечтает о пышном празднике, но у нее катастрофически не хватает времени.
“Я очень занятой человек. И предполагался удачный промежуток для свершения сего обряда. А потом ограничения… И до сих пор это имеет над нами власть. Ну потому что мне хочется торжества. Не праздника ради праздника, а торжества! Хочется запомнить этот день. Хочется себя в этот день чувствовать свободными. Не в маске”, — объясняла звезда.
К слову, ранее актриса уже была замужем — за каскадером Константином Адаевым, которому подарила сына Германа. Однако появление наследника семью не спасло. Супруги расстались, но сохранили теплые отношения ради мальчика.