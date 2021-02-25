Вот и верь после этого людям! Ирину Слуцкую обворовала няня

Слуцкая собирала наряды, из которых ее малыши вырастали, чтобы потом отдать какой-либо нуждающейся маме. Складывала в сумки и коробки. И вот момент настал, Ирина собралась отдать вещички. И обнаружила, что они исчезли. “Видимо, они вывозились из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе”, — написала фигуристка.

Подписчицы дружно обсуждают рассказ Слуцкой. Няни были у многих, опыт общения с ними — самый разный, как положительный, так и не очень. А некоторые как раз нянями и работают сами.

“Мне в жизни повезло, я оказалась в ситуации, когда ребёнку было 5 месяцев и мне нужно было выйти на работу, и мне встретилась прекрасная женщина, она стала мне как вторая мама и моим детям бабушка”, “Работаю няней уже почти 20 лет. Меня передают из семьи в семью”, “Есть может няни от Бога, но насмотришься передач, страшно становится”.