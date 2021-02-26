Уже сегодня в “Народ поет”: королева корпоративов против силламяэского грува. Кто же пройдет в полуфинал?
“Народ поет” — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования.
В последнем четвертьфинале примут участие музыкальный коллектив Anna Darling Band, который представляет столицу Эстонии, и гости из силламяэ — группа Band5.
Солистку группы Anna Darling Band зовут Анна Ланберг. В докоронавирусную эпоху у артистов был очень плотный график, однако сейчас у них появилась возможность прийти и выступить на телевидении.
“У меня все музыканты в коллективе еще и преподают свои инструменты. Прямо все учителя!” — рассказала Анна Ланберг.
Anna Darling Band: Анна Ланберг (вокал), Кристина Бьянка Рантала (клавиши и бэквокал), Калле Тетсманн (бас-гитара), Айнар Тойт (гитара), Карл Хельместе (ударные)
Силламяэская группа Band5 еще очень молодой коллектив. Музыканты собрались вместе, чтобы выступить на джаз-фестивале, а потом написали заявку на шоу “Народ поет”. Солистка — Эвелина Лебедева — приезжает на репетиции в Силламяэ из родной Нарвы.
“В Нарве и Силламяэ сообщество музыкантов — это единое целое. Мы очень хорошо все работаем вместе. И на всех фестивалях мы вместе”, — рассказала Эвелина Лебедева.
Band5: Эвелина Лебедева (вокал), Павел Клишин (гитара), Алексей Беляев (ударные), Михаил Васильев (бас-гитара), Артём Репьюк (клавиши и саксофон).
Ведущие программы: Виталий Вестеринен и Алина Захарова.
Смотрите, болейте и голосуйте! Шоу “Народ поет” по пятницам в 20:25.