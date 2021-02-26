“Отвалите от меня”: Татьяна Брухунова поругалась с журналистами

“Это хамство!” — заявила избранница Петросяна. К слову, Татьяну Брухунову действительно не раз сравнивали с молодой Еленой Григорьевной, считая, что обе очень похожи. Вот только сама Степаненко старается обходить столь больную тему стороной, уверяя, что уже давно простила бывшего супруга, который предпочел ей Татьяну.

Напомним, Петросян и Степаненко прожили вместе более 30 лет, после чего неожиданно объявили о расставании. Публика почему-то решила, что семью юмористов разрушила Брухунова, и тут же ополчилась на нее с критикой. Татьяна дала достойный отпор обидчикам.

“Меня достали моралистки вроде вас! Я только одного не пойму: ну, нафига вы здесь зависаете? Я и такая, и сякая. Вы все правильные и идеальные. Супер! Отвалите уже от меня, леди совершенство!” — парировала она.