Елена Беркова сделала себе новую грудь(5)
Как признается знаменитость, она периодически делает себе дорогие подарки. Поход к хирургу тоже приятное девичье баловство, к которому редко, но приходится прибегнуть. “Не то чтобы частый гость у пластического хирурга, но считаю запускать себя не стоит, — рассказывает актриса. — Безусловно, стараюсь держать тело в тонусе, ведь женщина всегда должна быть соблазнительна и сексуальна. Ну а там, где уже спорт и диеты бессильны, не обойтись без помощи профессионалов! Были ли комплексы из-за груди? Вы же знаете, где я и где комплексы. Люблю себя такой, какая есть! Но, если будет возможность стать еще лучше, воспользуюсь!”
Оказывается, с выбором хирурга Беркова определилась быстро. Она отправилась к давнему приятелю, столичному врачу Гайку Павловичу Бабаяну. Под нож Елена ложилась смело, потому что доверяла своему доктору. “Боялась ли операции? — продолжает знаменитость, — Не боится только глупец! Это лишь эмоции. Решение было взвешенным и хорошо продуманным. Мы с доктором решили сделать подтяжку груди максимально естественным образом, так что риск был минимальным, а результат оцените сами”.
По словам звезды, операция прошла быстро — длилась всего пару часов. Сейчас Лена не нарадуется преображению. “Эстетически стало приятнее на себя смотреть, разрезы в районе сосков аккуратные, но им еще предстоит зажить. Физически ощущаю себя в большем тонусе, мне уже прилетели комплименты в эту область от любимого мужчины”, — поделилась брюнетка.
Остался доволен работой и сам врач. Только хвастаться результатом Берковой еще рано. Хирург посоветовал Елене в ближайшее время отказаться от спорта, похода в бассейн и сауну. “Грудь была опущена не сильно, поэтому мы смогли обойтись минимальными разрезами и максимально эстетично сделать подтяжку. Это происходит не сколько из-за возраста, а вследствие закона гравитации, имплант под собственным весом растягивает кожу, и грудь теряет прежнюю форму”, — высказался Бабаян.