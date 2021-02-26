Елена Беркова сделала себе новую грудь

Как признается знаменитость, она периодически делает себе дорогие подарки. Поход к хирургу тоже приятное девичье баловство, к которому редко, но приходится прибегнуть. “Не то чтобы частый гость у пластического хирурга, но считаю запускать себя не стоит, — рассказывает актриса. — Безусловно, стараюсь держать тело в тонусе, ведь женщина всегда должна быть соблазнительна и сексуальна. Ну а там, где уже спорт и диеты бессильны, не обойтись без помощи профессионалов! Были ли комплексы из-за груди? Вы же знаете, где я и где комплексы. Люблю себя такой, какая есть! Но, если будет возможность стать еще лучше, воспользуюсь!”