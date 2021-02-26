Четверть миллиона евро за машину: Эстонский бизнесмен приобрел престижный Aston Martin

Точно такой же машиной управляет агент007 Джеймс Бонд в новом фильме о Бонде “Не время умирать”, который выйдет в апреле. Прошлогодняя модель Aston Martin DB11 5,2 twin-turbo AMR с 5,2-литровым двигателем — единственная в Эстонии (пример на фото).

“В настоящее время из-за погодных условий машина находится в гараже”, — сказал Яанус. “В лучшую погоду я все время езжу на ней”, — добавил он. Рахумяги предпочел Aston Martin более спортивным представительским автомобилям, таким как Ferrari и Lamborghini. “Это очень солидная машина”, — считает он.

Бизнесмен купил машину в Германии, поэтому руль находится слева. Роскошный спортивный автомобиль, окрашенный в “черный мрамор”, может похвастаться мощным двигателем V12 и мощностью 630 лошадиных сил — разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 3,7 секунды.

Точную цену автомобиля Яанус не назвал, но такие Aston Martins стоят около четверти миллиона евро.