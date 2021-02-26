Вера Брежнева “поцапалась” с интернет-хейтером

В личном блоге Вера Брежнева часто делится новинками своего творчества. Вот и на днях опубликовала фрагмент свежего выступления. Правда, не все порадовались за артистку. “Жила-была девушка, золотистые косы. Жила-была со стариком и пела лохам про любовь”, — столь бестактный комментарий оставил некий молодой человек под одним из последних постов звездной блондинки в Instagram.

Артистка язвительно ответила на него. “Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?” — написала 39-летняя исполнительница.

Напомним, в октябре 2015-го Вера вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, который старше ее на 19 лет. Поговаривают, что до этого влюбленные тайно встречались долгие годы. Брежнева предпочитает не комментировать подобные слухи, зато часто рассказывает о гармонии в отношениях с любимым человеком.