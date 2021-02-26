Эстонский радиоведущий и публицист Николай Мейнерт умер от рака мозга

"Друзья, недели две назад финские врачи обнаружили у меня в голове, как они назвали, ”опухоль, несовместимую с жизнью…” Иными словами, вынесли мне смертный приговор, сопроводив (в больнице — sic!) сказанное рюмочкой коньяка.

Значит ли это, что я умираю? Врачи говорят твердое да. Но я пока ещё не умер. В экспериментальной спасительной атаке меня на неделю подвергли жесткой лучевой терапии. Её результаты пока врачам не понятны, но теоретически способны продлить жизнь. Возможно, только на день-два, возможно на месяц. Или? Каждая секунда жизни — мой БОНУС! И, уж простите, я им активно пользуюсь. Иными словами, наслаждаюсь тем, что есть.

И вот что забавно, когда вокруг столько страстей из-за сверхэкзотичного ковида, меня добивает (или пытается добить) банальная онкология. Никакой оригинальности.

Я ещё может что-то успею, и у меня есть желание кое-чем с вами поделиться… Постараюсь не затягивать. Если смогу. Ну, а если нет, то пусть будет, что есть.