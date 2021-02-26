ВИДЕО | Леди Гага предлагает полмиллиона тому, кто найдет ее похищенных собак

Одной из псин удалось удрать, а еще двоих преступники все же похитили. Леди Гага объявила о награде в 500 тысяч долларов для тех, кто вернет ее любимцев.

Полиция Лос-Анджелеса уже разбирается в произошедшем, в том числе с помощью видео с камеры наблюдения. На записи видно, как преступники догоняют помощника Гаги на светлом седане и стреляют в него, пока сам мужчина умоляет о помощи. На данный момент состояние пострадавшего оценивается как критическое. “Мы услышали крики, от которых сердце ушло в пятки. А потом раздался выстрел. Мы пригнулись, забежали в дом и вызвали полицию. Когда мы вернулись обратно, парень истекал кровью. Мы не знали, жив он или уже мертв”, — сообщают соседи, первыми прибывшие на помощь другу Гаги.