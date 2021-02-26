Eesti Kontsert отменяет все мартовские концерты

Выступления Свена Грюнберга и Кадри Вооранд перенесены на новые даты, гастроли симфонического оркестра Фландрии откладываются на весну будущего года.

Новые даты проведения концертов „Hingus“ (“Дыхание”) по творчеству Свена Грюнберга:

· 9.04 (пт) концертный зал “Ванемуйне” 19:00 (вместо 2.03)

· 10.04 (сб) концертный зал “Эстония” 19:00 (вместо 6.03)

· 11.04 (вс) концертный зал “Эстония” 17:00 (вместо 7.03)

Новые даты проведения концертов „Гуляй, душа!“ Кадри Вооранд:

· 13.04 (вт) концертный дом Пярну 19:00 (вместо 3 марта)

· 18.04 (вс) концертный дом Йыхви 19:00 (вместо 4 марта)

В связи с нестабильной ситуацией во всей Европе Eesti Kontsert вынужден отменить гастроли в Эстонию симфонического оркестра Фландрии и дирижера Кристийны Поска, запланированные на 8-10 апреля. Всемирно известный оркестр дал согласие выступить в Эстонии весной 2022 года.

Новые даты гастролей симфонического оркестра Фландрии:

· 31 марта 2022 года Пярнуский концертный дом

· 1 апреля 2022 года концертный зал “Ванемуйне”, Тарту

· 2 апреля 2022 года концертный зал “Эстония”, Таллинн

Все ранее приобретенные билеты действительны на новые даты. При необходимости билеты выкупаются обратно (по запросу).

Возврат билетов осуществляется до 30 апреля. Билеты можно вернуть по электронной почте, приложив к письму электронный билет или фото обычного билета с указанием расчетного счета покупателя. Адрес электронной почты: tagasiost@concert.ee. Билеты принимаются обратно также в кассах концертных залов Eesti Kontsert. До 29 марта кассы открыты в рабочие дни с 10 до 15.00.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства. Берегите здоровье!