ВИДЕО | До слез! Хозяйка установила камеру и узнала, что ее кот плачет, когда остается один

В преддверии китайского Нового года Мэн на неделю уезжала к родителям и, чтобы следить за котом, установила в доме камеру. То, что она увидела в первые дни отпуска, заставило ее срочно вернуться домой:

“Увидев это, я была просто убита. Я планировала остаться в доме родителей на неделю, но пришлось уехать в Сюйчжоу раньше”, —‌ подписала видео девушка. По ее словам, как только она вошла в прихожую, кот подскочил от удивления и кинулся ей в объятия. Надеемся, больше его никогда не оставят одного и ему не придется испытывать такой стресс.