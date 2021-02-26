Борис Моисеев совсем плох: Алена Апина бьет тревогу

Алена Апина с сожалением признается, что редко видится с Моисеевым, который в свое время стал крестным единственной дочери артистки — Ксении. Несмотря на это, исполнительница всегда интересуется его состоянием.

“Боря себя неважно чувствует, он болен. Нам просто остается желать ему здоровья. Жалко, что все это произошло с таким большим артистом, который дарил всем улыбки. Не могу сказать о том, что сейчас у Бориса происходит в душе. Для того, чтобы с ним поговорить, надо быть очень долго рядом. Боря тяжело разговаривает, сложно понять мысли, которые он хочет выразить”, — призналась 56-летняя Апина на передаче “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым на канале “Россия 1”.

Напомним, Борис Михайлович давно пропал с радаров поклонников, что вызвало массу слухов о нем. В прошлом году артист выходил на связь с публикой и опровергал домыслы.

“Очень обидно, когда просыпаешься утром в хорошем настроении, выпиваешь чашку ароматного чая или кофе и читаешь заголовок, что ты чуть ли не умер. Или еще пишут, что я бедствую, что продал свою недвижимость, что никому не открываю дверь, что меня все забыли. Меня это сильно обижает и расстраивает. “Раз в два-три месяца, когда, видимо, не хватает хайпа или рейтинга, меня начинают тормошить. И, как правило, всегда одно и то же. Меня как-то спросили: “Борис Михайлович, вы уже написали завещание?”. Я ответил: “Господа, простите, я туда еще не собираюсь”, — рассказывал он.