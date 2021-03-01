“Вымирающая страна”: Блогер обсудил самый популярный миф про Эстонию

Наверное, каждый слышал о том, что из Эстонии и других стран Балтии массово уезжают люди, население стареет, смертность больше рождаемости, города опустели. Самый популярный миф о том, что Эстония вымирает появился не на пустом месте, а на кризисе 90-ых годов.

На данный момент население Эстонии растет начиная с 2015 года. Каждый год эта цифра увеличивается, и для Эстонии, с населением в 1 300 000+ человек, это действительно большие цифры.

Конечно, в советское время, 80-ые и 90-ые в Эстонии жило больше людей, чем сейчас. В то время население Эстонии существовало за счет мигрантов. И поэтому большое количество людей покинуло страну в начале нулевых по самым разным причинам: кто-то переезжал в другие страны Европы, кто-то возвращался обратно в Россию, поскольку люди не знали, что будет дальше в нашей стране — какая будет политика, какая социальная система, какие будут гарантии и т.д. В большей мере уезжали именно русскоязычные люди.

В Эстонии также отрицательный естественный прирост населения, который означает, что в стране умирает больше человек, чем рождается. Причиной этому является увеличившаяся продолжительность жизни. Количество стариков и людей предпенсионного возраста увеличивается, а молодежи — уменьшается, и это естественное явление в развитой стране.

Однако важно заметить, что с 2014-15 года, начала войны в Украине, очень сильно выросло количество граждан как Украины, так и России, которые хотят получить вид на жительство в Эстонии. Из-за этого население продолжает расти.

Полностью рассуждения Юлиуса можете посмотреть в его видео на Youtube.

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