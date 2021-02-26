Александра Пахмутова впервые появилась на публике после выздоровления от коронавируса

Александра Пахмутова вышла на связь с Андреем Малаховым. Очередной выпуск шоу “Прямой эфир” был посвящен истории ансамбля Игоря Моисеева. Александра Николаевна лично знала прославленного хореографа, потому не могла не выказать свое отношение к артисту.

“Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали”, — подчеркнула народная артистка, вспоминая работу с мэтром. Моисеев скончался в 101 год от гипертонической болезни и ишемической болезни сердца в 2007 году.

Напомним, Николай Добронравов и Александра Пахмутова встречали Новый год на больничной койке. Именитых супругов госпитализировали в Центральную клиническую больницу из-за коронавируса. Они соблюдали все меры безопасности, однако избежать заражения им так и не удалось.

Публика очень переживала за здоровье композитора и поэта, ведь оба находятся в группе риска из-за возраста — Александре Николаевне 91 год, Николаю Николаевичу — 92. Благо, все обошлось.