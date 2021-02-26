Фигуристка Туктамышева наконец-то разделась для мужского журнала

В комментарии порталу Sports.ru Лиза рассказала о своих впечатлениях от съемки и о том, чем ей это помогло в жизни: “Понимаю, что будет разная реакция. Это естественно — на что-то яркое она всегда разная. В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная, спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что мое тело — красивое”.