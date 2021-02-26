26.02.2021, 19:46
Фигуристка Туктамышева наконец-то разделась для мужского журнала
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Звезда фигурного катания Елизавета Туктамышева, известная своими провокационными и откровенными номерами на льду, в том числе танцем со стриптизом, снялась в горячей фотосессии для журнала Maxim, — сообщает Super.
24-летняя спортсменка обнажила не только тело, но и душу: в мартовском номере издания горячие фото Туктамышевой стали дополнением к большому интервью с ней.
В комментарии порталу Sports.ru Лиза рассказала о своих впечатлениях от съемки и о том, чем ей это помогло в жизни: “Понимаю, что будет разная реакция. Это естественно — на что-то яркое она всегда разная. В первую очередь я делала это для себя, потому что у меня не было никогда восхищения по поводу своей фигуры. Нормальная, спортивная фигура, но у меня не модельная внешность. Когда я увидела фотографии для Maxim, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что мое тело — красивое”.