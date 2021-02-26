Как получать удовольствие от секса и забыть о самокритике

Сама привычка к самокритике формируется ещё в детстве. Если ребёнок постоянно сталкивается с замечаниями и претензиями, то привыкает к ним и начинает сам к себе так относиться. В том числе и в сексе, когда вырастет.

Но чем больше люди заняты самокритикой, тем меньше они сосредоточены на сексе. А это действительно влияет на его качество, причём не в лучшую сторону.

У женщин в силу патриархальности общества, а также более сложной физиологии и психологии оргазма поводов для терзаний ещё больше. Например, они чаще склонны критиковать себя за внешность и за то, как смотрится их фигура в разных сексуальных позах. Переживают из-за своей ухоженности, из-за слабого сексуального влечения, из-за скованности в постели и невозможности рассказать партнёру о желаниях, из-за отсутствия оргазма и страха, что партнёр не получил удовольствия.

Мужчины переживают из-за силы и быстроты эрекции, из-за длительности полового акта, из-за отсутствия у женщины оргазма, из-за того, что что-то пошло не по плану, из-за “нормальности” своих желаний и фантазий.

Порноактёры удаляют волосы по всему телу, отбеливают половые губы, мошонки и анусы, гримируются перед съёмкой от макушки до пят. Их основная цель — сделать секс зрелищным.

На восприятие секса влияют книги, фильмы и, конечно, порнография, которая благодаря интернету стала общедоступной. Обычно основные претензии предъявляются именно к последней.

Свой вклад вносит и общество. Например, оно может порицать некоторые сексуальные практики. Выросший в такой среде человек с соответствующими предпочтениями рискует столкнуться с комплексами.

С воспитанием часто связаны и разнообразные установки, которые мешают расслабиться. Допустим, родители подростка боялись, что он заразится инфекцией, передающейся половым путём. Чтобы отсрочить его сексуальный дебют, они представляли процесс чем-то грязным и греховным. Человек вырос с этой установкой и не получает полноценного удовольствия, потому что критикует себя за слабость.

“Большинство мужчин и женщин в России не знают собственной физиологии и физиологии своего партнёра, не осознают влияния психологии на секс, на получение удовольствия и оргазма. Всё это заставляет людей действовать “с завязанными глазами” и наугад”, — откровенничает Кристина Костикова, психолог, автор Telegram‑канала о сексуальности и отношениях le sexe et toi.

Казалось бы, секс — интуитивно понятное занятие, что там может быть сложного. Но для полного и взаимного удовольствия интуиции маловато.

Всё это заставляет сравнивать себя с персонажами — чаще не в свою пользу.

Однако и романтические фильмы и книги, где секс только подразумевается, подкидывают дровишек в топку комплексов. Например, первый секс между возлюбленными обычно полон страсти и лишён неловкости. Отблески пламени или какие-нибудь капли воды подчёркивают красоту тел. Участники, конечно, оба испытают оргазм — лучше одновременно. И никаких смешных хлюпаний, затёкших ног и прочих реалий.

Такая стратегия даёт не очень ощутимые результаты. Например, живуч миф о том, что мужчина готов заниматься сексом всегда и везде, а в состояние боевой готовности и вовсе приходит за считаные секунды. Или что женщинам нравится очень долгая пенетрация, хотя только около 20% из них в принципе способны испытать оргазм от такого вида стимуляции.







В постели самокритике не место: она не приближает к идеалу, а только отдаляет от удовольствия и оргазма, наслаждения собой и партнёром.





“Критикуя себя во время секса, мы неизбежно переключаем внимание, эмоционально выпадаем из процесса. И в итоге уже не находимся в контакте с партнёром и с ощущениями, а сосредоточены на мыслях, которые к тому же не играют нам на руку, — сообщает уже знакомая нам Кристина Костикова