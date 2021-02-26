Как получать удовольствие от секса и забыть о самокритике
Мужчины переживают из-за силы и быстроты эрекции, из-за длительности полового акта, из-за отсутствия у женщины оргазма, из-за того, что что-то пошло не по плану, из-за “нормальности” своих желаний и фантазий.
У женщин в силу патриархальности общества, а также более сложной физиологии и психологии оргазма поводов для терзаний ещё больше. Например, они чаще склонны критиковать себя за внешность и за то, как смотрится их фигура в разных сексуальных позах. Переживают из-за своей ухоженности, из-за слабого сексуального влечения, из-за скованности в постели и невозможности рассказать партнёру о желаниях, из-за отсутствия оргазма и страха, что партнёр не получил удовольствия.
Но чем больше люди заняты самокритикой, тем меньше они сосредоточены на сексе. А это действительно влияет на его качество, причём не в лучшую сторону.
Воспитание
Сама привычка к самокритике формируется ещё в детстве. Если ребёнок постоянно сталкивается с замечаниями и претензиями, то привыкает к ним и начинает сам к себе так относиться. В том числе и в сексе, когда вырастет.
С воспитанием часто связаны и разнообразные установки, которые мешают расслабиться. Допустим, родители подростка боялись, что он заразится инфекцией, передающейся половым путём. Чтобы отсрочить его сексуальный дебют, они представляли процесс чем-то грязным и греховным. Человек вырос с этой установкой и не получает полноценного удовольствия, потому что критикует себя за слабость.
Свой вклад вносит и общество. Например, оно может порицать некоторые сексуальные практики. Выросший в такой среде человек с соответствующими предпочтениями рискует столкнуться с комплексами.
Массовая культура
На восприятие секса влияют книги, фильмы и, конечно, порнография, которая благодаря интернету стала общедоступной. Обычно основные претензии предъявляются именно к последней.
Происходящее в фильмах для взрослых имеет мало отношения к реальному сексу, начиная от внешнего вида участников и заканчивая собственно процессом.
Порноактёры удаляют волосы по всему телу, отбеливают половые губы, мошонки и анусы, гримируются перед съёмкой от макушки до пят. Их основная цель — сделать секс зрелищным.
Для рядовых зрителей попытки повторить позы в лучшем случае закончатся отсутствием удовольствия, в худшем — травмами. Наконец, такую продолжительную эрекцию большинству порноактёров обеспечивают специальные препараты.
Однако и романтические фильмы и книги, где секс только подразумевается, подкидывают дровишек в топку комплексов. Например, первый секс между возлюбленными обычно полон страсти и лишён неловкости. Отблески пламени или какие-нибудь капли воды подчёркивают красоту тел. Участники, конечно, оба испытают оргазм — лучше одновременно. И никаких смешных хлюпаний, затёкших ног и прочих реалий.
Всё это заставляет сравнивать себя с персонажами — чаще не в свою пользу.
Низкий уровень сексуального образования
Казалось бы, секс — интуитивно понятное занятие, что там может быть сложного. Но для полного и взаимного удовольствия интуиции маловато.
“Большинство мужчин и женщин в России не знают собственной физиологии и физиологии своего партнёра, не осознают влияния психологии на секс, на получение удовольствия и оргазма. Всё это заставляет людей действовать “с завязанными глазами” и наугад”, — откровенничает Кристина Костикова, психолог, автор Telegram‑канала о сексуальности и отношениях le sexe et toi.
Такая стратегия даёт не очень ощутимые результаты. Например, живуч миф о том, что мужчина готов заниматься сексом всегда и везде, а в состояние боевой готовности и вовсе приходит за считаные секунды. Или что женщинам нравится очень долгая пенетрация, хотя только около 20% из них в принципе способны испытать оргазм от такого вида стимуляции.
Самокритика мешает наслаждаться сексом и сейчас, и в будущем. Например, если мужчина боится потерять эрекцию, это действительно может её ослабить. Впоследствии он начнёт переживать ещё больше, так как теперь у него есть для этого все основания. Вместе с этим увеличится и риск потери эрекции. Получается замкнутый круг.
А потому для хорошего секса важно научиться управлять своим вниманием и восприятием, в том числе избавиться от самокритики.
Будьте честны с собой
Зачастую установки и сомнения мешают понять свои истинные желания. Например, вы избегаете поз, которые вам нравятся, потому что беспокоитесь за свой внешний вид. Или не предлагаете партнёру попробовать новое, потому что опасаетесь негативной реакции. Один из частых поводов для критики у мужчин — боязнь собственных фантазий, особенно связанных с проявлениями агрессии. Однако здесь не всегда есть повод для страха.
“Важно понять, что агрессия не равна насилию. Желать доминировать и проявлять в какие-то моменты агрессию — это вариант нормы. Всё дело в том, как именно вы реализуете это желание. Если вы делитесь с партнёром, спрашиваете его мнение на этот счёт, значит, всё в порядке”, — пишет Кристина Костикова
В общем, хорошо бы стряхнуть со своих предпочтений шелуху чужих ожиданий, стереотипов, установок. Иначе вы так и будете делать то, что вам не нравится, и критиковать себя за собственные желания и за несоответствие надуманным стандартам.
Найдите причины критики
Самобичевание никак не помогает решению проблемы. Из позиции врага по отношению к самому себе невозможно достичь желаемых изменений.
Без полноценного понимания себя невозможно получать удовольствие от своей жизни и от секса в частности. Поэтому важно осознать, за что именно вы себя критикуете. Выпишите все пункты и попробуйте увидеть за каждым из них свой страх — чего вы опасаетесь? Начинайте точечно работать над ним, изучая его первопричину и опровергая его.
Важно увидеть, по какой шкале вы оцениваете свой секс, с какими нормами вы его сравниваете и насколько они соответствуют правде. Какие ожидания у вас есть от секса, от себя и от партнёра? Насколько болезненно или спокойно вы способны воспринимать неудачи? Наконец, что будет, если ваши опасения оправдаются и какие страхи скрываются уже за этим?
Например, мужчина переживает из-за размера члена: он кажется слишком маленьким. Если копнуть чуть глубже, выяснится, что у этого недовольства есть несколько причин. Во-первых, впечатляющие габариты порноактёров и собственное несоответствие “эталону”. Во-вторых, стереотипы, что размер полового органа влияет на качество секса. И, как следствие, страх не удовлетворить партнёршу.
Но если начать разбираться, выяснится, что средний размер пениса — 13,13 сантиметра. А большая часть нервных окончаний во влагалище женщины находится на расстоянии 1–3 сантиметров от входа, поэтому не обязательно обладать гигантским членом, чтобы доставить удовольствие. Так что переживания не имеют под собой реальной почвы. Даже при том, что, как мы сегодня уже писали, женщины вычислили, что им нужно подлиннее на сантиметр-два.
Представим, что страх реализовался и партнёрша высказала недовольство размером пениса. Ну и что? Это больше говорит о несовместимости людей. Член изменить мужчина не может, а найти новую партнёршу — ещё как. К тому же, согласно исследованиям, в долгосрочных отношениях размер не имеет решающего значения, так что шансы мужчины найти свою любовь по-прежнему велики.
Поговорите с партнёром
Многие проблемы возникают из-за неумения разговаривать друг с другом. Например, вы переживаете, что партнёру недостаточно хорошо с вами, поэтому пытаетесь привнести что-то новое или, наоборот, замыкаетесь в себе. Но вполне возможно, что вторую сторону всё устраивает. А даже если нет, кто как не партнёр способен объяснить, чего именно ему хочется. Разговоры помогут сделать ваш секс лучше, так что кое-какие поводы для самокритики могут отпасть сами собой.